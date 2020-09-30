Телеведущая, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут отличилась очередной выходкой во время последнего эфира "Танців з зірками"

Как передает Politeka.net, на официальной странице канала "1+1" в Инстаграм опубликовали кадры конфликта Фреймут с судьями шоу примой-балериной Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Ольга преподнесла нежиданные подарки членам жюри, сопроводив презент колкими словами:

"Хочу подарить такие ножницы для вышивания. Потому что вышивание успокаивает нервы - они у тебя есть еще. Если что-то захочешь обрезать, язычок себе можешь ... ну, вдруг...", - обратилась Фреймут к Кухар.

"Оля, я тебя благодарю, я думаю, что мы с Машей возьмем тебя в свое падетруа", - достойно ответила ей балерина.

Если раньше "склочная" Ольга конфликтовала только с Кухар, то теперь под раздачу попал и Яма.

"Влад, по этикету "мущинчик" не может делать замечания женщине при людях, не может "мущинчик" много жаловаться. "Мущина" больше молчит, а не говорит, чего не скажешь о тебе, Влад. Поэтому я буду работать над своим танцем, над поддержкой Илья будет работать, а ты, Влад, работай над манерами, поэтому вот тебе книга "Этикет", - заявила Фреймут.

Пользователи не на шутку разошлись в комментариях, мнения которых разделились. Одних восхищает дерзость и смелость Ольги, другие же назвали ее невоспитанной. Более того, пытаясь объяснить поведение ведущей, украинцы предположили в шутку, что у нее есть некие договоренности с телеканалом.

"Фреймут пришла к шоу, как участница, а не эксперт по манер. и как участница пусть слушает комментарии судей, которые занимаются своим делом. и как бы они не судили - это их собственное непосредственное право. А Ольга, к сожалению, очень невоспитанный человек, демонстрирует это с эфира в эфир"

"Права на 100% Фреймут давно Кухар пора язычок подстричь"

"Така поведінка не має виправдання🙈🙈🙈. Шкода партнера 🙄Він шикарний"

"Мне кажется, это все сценарий для поднятия рейтинга 👍"

"Нахамила на ровном месте) уже б не заикалась про этикет😂 дискредитировала себя полностью"

"Фреймут 👍 Я восхищаюсь ею 😍"

"Оля Молодец! Браво!"

"Насчёт Влада перебор... 🗿 Оля остановись. За Влада горой"

"Фреймут уже берег не видит. Только и показывает свою невоспитанность. Сильно много берет на себя эта звезда"

"Я так понимаю, что Ольгу взяли в шоу при условии, что с ней в каждом выпуске будут "скандалы-интриги-расследования"?" - "как по мне, то это очевидно, а взамен пообещали работу на плюсах"

Напомним, что Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".

А еще Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.

Также Politeka сообщала, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».