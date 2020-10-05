Известной балерине и судье шоу "Танці з зірками" Екатерине Кухар жестко досталось из-за постоянной критики

Переполох случился в Instagram шоу "Танці з зірками", где было опубликовано видео с нового шоу "Маскарад".

Так, Екатерина Кухар, которая запомниалась украинцам беспощадной критикой участников шоу "Танці з зірками", впервые перед камерами спела и сыграла на рояле.

Свое выступление, как призналась балерина, она посвятила любимому мужу Александру.

"Настоящий сюрприз – Екатерина Кухар, которая вчера в эфире шоу «Маскарад» скрывалась в костюме Вареника, сегодня впервые поет на паркете "Танці з зірками". Свое выступление судья посвящает любимому мужчине Александру", - говорится в подписи к видеоролику.

Но выступление Кухар не пришлось по душе поклонникам, из-за чего они засыпали ее гневными комментариями. Более того, пользователи припомнили балерине, как она беспощадно критикует артистов за выступление на паркете.

"Катя так поёт,как Фреймут танцует", "Вокал это не её точно...", "А что спеть что-то по-сложнее слабо? Зато как обсирать участников ты первая", "Не понравилось", "Жесть какая-то", "Ужасно Катерина поёт, лучше бы позвали Ирину Билык", "Пусть и Яма споет в следующем эфире", "Нужно было, чтобы Санина, Мейхер и Танчинец обплевали ее пение, так как она обплевывает их танцы и также высокомерно прокомментировали", "А что, звезды уже закончились? Никто спеть не захотел или это экономия?", "Просто смешно", "Она поет хуже, чем мой кот орет", "Билык в курсе что у нее теперь конкурентка? Браво, непревзойденно", "Катенька, блестяще!". - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о конфликте между Екатериной Кухар и Ольгой Фреймут на "Танцях з зірками".

Сперва экс-ведушая "Ревизора" посоветовала балерине сходить в церковь после нещадной критики ее танца, намекнув ей на гордыню. На что Кухар ответила, что пойдет только вместе с телеведущей, а также добавила, что им вместе стоит сходить к психотерапевту.

В одном из следующих выпусков Ольга Фреймут подарила Екатерине Кухар ножницы и сказала, что она может подрезать себе язык.

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство

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Также Politeka писала, что поскандалившую с Кухар и Ямой Фреймут заподозрили в договорняке