View this post on Instagram

Справжній сюрприз – Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official), яка вчора в ефірі шоу «Маскарад» (@maskarad_1plus1) приховувалась у костюмі Вареника, сьогодні вперше співає на паркеті #танціззірками. Свій виступ суддя присвячує коханому чоловіку Олександру 😍