Суддя шоу «Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар з'явилася в компанії інших українських зірок 

Прима-балерина взяла участь у шоу "Хто зверху", звідки поділилася кількома яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, зірка була на програмі зі своїм чоловіком, Олександром Стояновим. Також артистка брала участь у шоу разом зі співачками Тіною Кароль і TAYANNA. Ведучою проекту була Леся Нікітюк, яка також сфотографувалася з жіночою командою, а пізніше був зроблений загальний знімок учасників. Цього разу жіночій команді, крім зазначеного Стоянова, протистояли ведучий Юрій Горбунов і співак Володимир Дантес. 

""Хто зверху?" святкує 10 років і ми разом з ними! 🎉
Включайте... і дивіться хто переможе в битві за спритність, розум і інтуїцію: хлопчики чи дівчатка? 😜

Як ви вважаєте, кому дістанеться перемога? 🏆 ",- підписала фото Кухар. 

View this post on Instagram

«Хто зверху?» святкує 10 років і ми разом з ними!🎉 Вмикайте @novy_channel о 19:00 та дивіться хто переможе у битві за спритність, розум та інтуїцію: хлопці чи дівчата?😜 ⠀ Як ви вважаєте, кому дістанеться перемога?🏆 ⠀ #хтозверху10

Популярні новини зараз

Долар зірвався з ланцюга, Нацбанк вразив новим курсом валют: що тепер буде з гривнею

Без ліфчика: Кароль, Каменських, Лобода та інші сміливі зірки, які не носять білизну

Стрибок курсу долара до 33 гривень, в Раді протверезили українців: "Під Новий Рік..."

Велика біда нагрянула в сім'ю "Квартал 95", терміново потрібна допомога: "Дуже шкода дитину, сил їй здолати..."
Показати ще

A post shared by Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) on

За 50 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів. 

"Я як завжди мегасекс😁 на останньому", "Ну, з таким складом, однозначно дівчата 🤗", "вже чекаю випуск )", "Вау 🤩 Тіна😍 😍", "мені здається або зібрали наймиліших і харизматичних дівчат країни? 😏 😍 😍 ", "Які ви всі класні 👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Катерина Кухар і її чоловік позували на балконі в кофтах, притискаючись один до одного. Олександр ніжно цілував дружину, обидва посміхалися і виглядали щасливими. 

"Хочу залишити ці фото, як спогад про ті дні, коли ми належали тільки один одному!♥️...",- написала прима-балерина. 

Користувачі мережі тут же обсипали компліментами пару. 

Нагадавши, Кухар після "Танців з зірками" одягла балетну пачку і показала свою майстерність

Як повідомляла Politeka, Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем

Також Politeka писала, що Фреймут, що поскандалила з Кухар і ямою, запідозрили в договорняку