Суддя шоу «Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар з'явилася в компанії інших українських зірок

Прима-балерина взяла участь у шоу "Хто зверху", звідки поділилася кількома яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, зірка була на програмі зі своїм чоловіком, Олександром Стояновим. Також артистка брала участь у шоу разом зі співачками Тіною Кароль і TAYANNA. Ведучою проекту була Леся Нікітюк, яка також сфотографувалася з жіночою командою, а пізніше був зроблений загальний знімок учасників. Цього разу жіночій команді, крім зазначеного Стоянова, протистояли ведучий Юрій Горбунов і співак Володимир Дантес.

""Хто зверху?" святкує 10 років і ми разом з ними! 🎉

Включайте... і дивіться хто переможе в битві за спритність, розум і інтуїцію: хлопчики чи дівчатка? 😜

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Як ви вважаєте, кому дістанеться перемога? 🏆 ",- підписала фото Кухар.

За 50 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Я як завжди мегасекс😁 на останньому", "Ну, з таким складом, однозначно дівчата 🤗", "вже чекаю випуск )", "Вау 🤩 Тіна😍 😍", "мені здається або зібрали наймиліших і харизматичних дівчат країни? 😏 😍 😍 ", "Які ви всі класні 👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар і її чоловік позували на балконі в кофтах, притискаючись один до одного. Олександр ніжно цілував дружину, обидва посміхалися і виглядали щасливими.

"Хочу залишити ці фото, як спогад про ті дні, коли ми належали тільки один одному!♥️...",- написала прима-балерина.

Користувачі мережі тут же обсипали компліментами пару.

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