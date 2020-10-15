"Вигнати їх треба було давно, а тримають заради..."

Телеведуча Ольга Фреймут оскандалилася своєю поведінкою на шоу "Танці з зірками"

У мережі не вщухають розпалені суперечки щодо виступів телеведучої.

"Минулий танець був найкращим за всі виступи Фреймут. А цей станцювала опеньків як колоду. Якби не Винник то Оля пішла б ще тоді. І про батл з Кухар це вона серйозно? Їй до Каті, як до місяця. І в плані танців і в плані тримати удар гідно. І це я не прихильниця Кухар", "Ооо ні, вибачте, але це повний жах 😓 😓 😓 техніки ніякої», «колоді пора додому😂», «ні, найслабша пара. Вигнати їх треба було давно, а тримають заради хайпу», - коментують останній виступ телеведучої на шоу.

У той же час інші користувачі Мережі в захваті від танців зухвалої ревізорші.

"Ольга Фреймут дуже красиво танцює", "З кожним тижнем все краще і краще", "Оля розумничка", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, в сьомому ефірі "танців" Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. Це сталося після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча «в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності».

У відповідь Фреймут не стрималася і запросила Кухар на танцювальний батл, щоб подивитися, хто з них сексуальніше.

Нагадаємо, Ольга Фреймут зізналася на "Танцях з зірками" в фатальній помилці:"мене прокляли".

Як повідомляла Politeka, Фреймут жорстко взяли в облогу в мережі за витівку на "Танцях з зірками", кадри ганьби: "гірше за базарну бабу"

Також Politeka писала, що Фреймут у розпачі зважилася на необачний крок після сварки з Кухар: «вона взагалі борза».