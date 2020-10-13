Телеведущая Ольга Фреймут удивила неожиданным поступком на шоу "Танці з зірками"

Отметим, по мнению зрителей проекта участница решилась на слишком рискованную авантюру. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Так, в седьмом эфире «Танцев» Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. Это произошло после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

В ответ Фреймут не сдержалась и пригласила Кухар на танцевальный батл, чтобы посмотреть, кто из них сексуальнее. Похоже, телеведущая уже совсем отчаялась после регулярных ссор с судьей "Танців з зірками".

Обсуждения поступка участницы не стихают. Пользователи Сети удивляются чрезмерной смелости Фреймут.

«Очень смело!!!», «Воу, смело и рисковано. Уже не могу дождаться следующего эфира», «Смелость, лишенная смысла», «Та ну, она вообще борзая», «Оля Фреймут, мне кажется слишком много говорит с судьями. Ее дело на этом шоу танцевать. А до Кухар ей далеко», - пишут в комментариях.

Напомним, Фреймут после разгромной критики объявилась с новым партнером для "Танців з зірками": "Илья куда-то пропал".

Как сообщала Politeka, оплеванная Фреймут после нового провала на «Танцях з зірками» огорошила признанием: «Первый раз в жизни я…»

Также Politeka писала, что Фреймут хотят убрать из «Танців з зірками» после новой перепалки с Кухар: «Просто жесть».