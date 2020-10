View this post on Instagram

Які пристрасті вирують на #танціззірками 🔥 У сьомому прямому ефірі Ольга Фреймут (@freimutolia) запросила Катерину Кухар (@ekaterinakukhar_official) на танцювальний батл, аби позмагатися хто більше сексі. Суддя прийняла цей виклик. Зізнавайся, хочеш побачити це танцювальне протистояння вже цієї неділі? Повне відео переглядай на 1+1 video за посиланням в сторіз.