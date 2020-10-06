Новая перепалка Екатерины Кухар и Ольги Фреймут на шоу «Танці з зірками» завершилась неожиданным образом

Так, в шестом эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали фьюжн, а спел для них победитель пятого сезона "Голоса країни" отец Александр.

Григорий Чапкис похвалил "одухотворенный" спектакль, который показала на сцене пара.

Но Влад Яма отметил, что в номере восносном были поддержки, а вот сама Ольга почти не танцевала.

В свою очередь Екатерина Кухар намекнула, что Ольга в новом шоу "Маскарад" исполняет роль "коричневого эмодзи".

На что Фреймут предложила Кухар дружбу.

"Мы вчера с мужем за тебя болели. И вообще, Катя, давай дружить. Ну уже хватит", - сказала Ольга.

Похоже, что конфликт вышел на уровень примирения.

Напомним, на проекте между Ольгой и Екатериной то и дело возникали конфликты. К примеру, в пятом эфире после сдержанных комментариев в адрес вальса Ольги Фреймут и Ильи Падзины от Каткрины Кухар звездная участница подарила судье ножницы. Фреймут заявила, что при желании строгая судья может подрезать ими себе язык.

Ранее Фреймут посоветовала приме-балерине пойти покаяться. На что Кухар ответила, что пойдет только вместе с телеведущей, а также добавила, что им вместе стоит сходить к психотерапевту.

Позже Кухар рассказала, что когда она ходила в церковь, там Оле просили передать, что гордыня — самый большой грех. Но сразу же подчеркнула, что смотря на грациозный вальс телеведущей, ей удалось с этим справиться.

Однако все это может быть просто сценарием шоу, ведь недавно Катерина Кухар рассказал, что дружит с Фреймут уже пять лет, у них хорошие отношения.

Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».

Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут ошеломила фото со своей копией: "Никогда даже не думала...".

Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» призналась, что делала с мужем: «Не только усердно отдыхали…».