Новая перепалка Екатерины Кухар и Ольги Фреймут на шоу «Танці з зірками» завершилась неожиданным образом
Так, в шестом эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали фьюжн, а спел для них победитель пятого сезона "Голоса країни" отец Александр.
Григорий Чапкис похвалил "одухотворенный" спектакль, который показала на сцене пара.
Но Влад Яма отметил, что в номере восносном были поддержки, а вот сама Ольга почти не танцевала.
В свою очередь Екатерина Кухар намекнула, что Ольга в новом шоу "Маскарад" исполняет роль "коричневого эмодзи".
Скачок тарифов на коммуналку, украинцев предупредили, к чему готовиться: "До 25 октября никто..."
Срочная госпитализация Киркорова, стало известно о состоянии певца: "Есть риск, что..."
Украинка с 15-м размером бюста показала роскошь в громадном декольте: "Чудесная кошечка"
Украинцам разрешили ездить без водительских прав, кому повезло: "Согласно ПДД..."
На что Фреймут предложила Кухар дружбу.
"Мы вчера с мужем за тебя болели. И вообще, Катя, давай дружить. Ну уже хватит", - сказала Ольга.
Похоже, что конфликт вышел на уровень примирения.
Напомним, на проекте между Ольгой и Екатериной то и дело возникали конфликты. К примеру, в пятом эфире после сдержанных комментариев в адрес вальса Ольги Фреймут и Ильи Падзины от Каткрины Кухар звездная участница подарила судье ножницы. Фреймут заявила, что при желании строгая судья может подрезать ими себе язык.
Ранее Фреймут посоветовала приме-балерине пойти покаяться. На что Кухар ответила, что пойдет только вместе с телеведущей, а также добавила, что им вместе стоит сходить к психотерапевту.
Позже Кухар рассказала, что когда она ходила в церковь, там Оле просили передать, что гордыня — самый большой грех. Но сразу же подчеркнула, что смотря на грациозный вальс телеведущей, ей удалось с этим справиться.
Однако все это может быть просто сценарием шоу, ведь недавно Катерина Кухар рассказал, что дружит с Фреймут уже пять лет, у них хорошие отношения.
Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».
Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут ошеломила фото со своей копией: "Никогда даже не думала...".
Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» призналась, что делала с мужем: «Не только усердно отдыхали…».