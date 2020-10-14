Телеведущую Ольгу Фреймут жестко раскритиковали за последнюю выходку в прямом эфире шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появился отрывок из шоу, во время которого Ольга вызвала на танцевальный батл судью шоу, балерину Екатерину Кухар. Фреймут предположила, что уровень соблазнительности ее и Екатерины находится примерно на одинаковом уровне. Поэтому Фреймут готова к танцевальному противостоянию, чтобы выяснить, кто горячее.

Стоит отметить, что не все поклонники оценили порыв Ольги, жестко раскритиковав ее в сети, сравнив с базарной бабой.

«Смелость, лишенная смысла»,

«Уже тошнит от этих базарных разборок»,

«Катька ее в батле разорвет»,

«Фреймут спутала свое дешевое шоу, где лазила через окна и по голове получала за хамство, с танцами, ведет себя хуже базарной бабы, после ее спора с примой Кухар будто вступаешь в дерьмо, дальше уже смотреть не буду»,

«Она конечно смелая, но гнать ее уже пора из шоу. Она самая слабая, перед этим выгнали 2 сильные пары, одна были дисквалифицирована ради чего? Чтобы видеть, как она слаба в танцах, еще и обижается на критику как 5-летний ребенок»,

«Фреймут базарная баба», - пишут люди.

Напомним, что оплеванная Фреймут после нового провала на «Танцях з зірками» огорошила признанием: «Первый раз в жизни я…».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" устроила страстные развлечения на улице: "Хоть бы Оля Фреймут поняла...".

Также Politeka писала, что Фреймут в отчаянии решилась на опрометчивый шаг после ссоры с Кухар.