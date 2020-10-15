Бывшие солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос отличились пикантной выходкой во время последнего эфира шоу "Танці з зірками"
Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала "1+1" поделились кадрами зажигательного пасадобля двух артисток (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Знойные брюнетки Надежда и Санта показали на паркете настоящее женское противостояние. Завершающим аккордом их эмоционального танца стал неожиданный страстный поцелуй.
За кулисами артистки признались, что во время эфира, посвященного латинским танцам, пытались вложить в свои движения и игру как можно больше огня.
"Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкуренток, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное... Мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной", - призналась Мейхер.
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По словам Димопулос, ее ошеломило, как конкуретнка (а в данном случае - партнерша) ответственно относится к работе, оставаясь в танцзале до позднего вечера и оттачивая движение за движением.
"В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем — это как пожар, сквозь который мы прошли вместе", - отметила Санта.
Как бы там ни было, но поцелуй звезд расколол украинцев: одни остались в восторге, другие же полагают - таким выходкам не место на шоу, которое смотрят дети.
"Это было нечто🔥🔥🔥 поцелуй ♥️♥️♥️ девочки🔥🔥🔥🔥"
"Ох а конец вообще 😘🔥"
"Коли побачила була у шоці🔥🔥🔥просто вогонь❤"
"Вот это ВИА«Гра»! 😍😂"
"Танец был волшебный ... 👏👏 Но зачем поцелуй? .... Это было лишнее ..."
"Одинаково шикарно танцевали❤️ Но соглашусь с Чапкисом, что поцелуй вконце был неуместен🙈"
"А в следующее воскресенье будет поцелуй Ямы и Чапкиса?😂"
"Объясните мне, как объяснить ребёнку в чем соль поцелуя! Это круто? Это красиво? Это модно ???? Это благородно? Прости госпАди!!! Это чистой воды - ГАНЬБА! И эти женщины - мамы... взрослые и самодостаточные? - это дурость"
"Чего то вспомнилался поцелуй Мадонны и Бритни Спирс))"
"Очень круто выглядит, эффектно👏👏👏и поцелуй просто🔥"
"Как же на это мерзко смотреть! 🤢 Особенно в конце! 🤮 На что только люди не идут ради пиара! 😡 Они уже надоели этим своим "противостоянием"! Опомнитесь! В шоу есть намного лучше, и талантливее пары, чем эти выпендрежницы!!!"
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