Бывшие солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос отличились пикантной выходкой во время последнего эфира шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала "1+1" поделились кадрами зажигательного пасадобля двух артисток (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Знойные брюнетки Надежда и Санта показали на паркете настоящее женское противостояние. Завершающим аккордом их эмоционального танца стал неожиданный страстный поцелуй.

За кулисами артистки признались, что во время эфира, посвященного латинским танцам, пытались вложить в свои движения и игру как можно больше огня.

"Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкуренток, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное... Мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной", - призналась Мейхер.

По словам Димопулос, ее ошеломило, как конкуретнка (а в данном случае - партнерша) ответственно относится к работе, оставаясь в танцзале до позднего вечера и оттачивая движение за движением.

"В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем — это как пожар, сквозь который мы прошли вместе", - отметила Санта.

Как бы там ни было, но поцелуй звезд расколол украинцев: одни остались в восторге, другие же полагают - таким выходкам не место на шоу, которое смотрят дети.

"Это было нечто🔥🔥🔥 поцелуй ♥️♥️♥️ девочки🔥🔥🔥🔥"

"Ох а конец вообще 😘🔥"

"Коли побачила була у шоці🔥🔥🔥просто вогонь❤"

"Вот это ВИА«Гра»! 😍😂"

"Танец был волшебный ... 👏👏 Но зачем поцелуй? .... Это было лишнее ..."

"Одинаково шикарно танцевали❤️ Но соглашусь с Чапкисом, что поцелуй вконце был неуместен🙈"

"А в следующее воскресенье будет поцелуй Ямы и Чапкиса?😂"

"Объясните мне, как объяснить ребёнку в чем соль поцелуя! Это круто? Это красиво? Это модно ???? Это благородно? Прости госпАди!!! Это чистой воды - ГАНЬБА! И эти женщины - мамы... взрослые и самодостаточные? - это дурость"

"Чего то вспомнилался поцелуй Мадонны и Бритни Спирс))"

"Очень круто выглядит, эффектно👏👏👏и поцелуй просто🔥"

"Как же на это мерзко смотреть! 🤢 Особенно в конце! 🤮 На что только люди не идут ради пиара! 😡 Они уже надоели этим своим "противостоянием"! Опомнитесь! В шоу есть намного лучше, и талантливее пары, чем эти выпендрежницы!!!"

Напомним, что знойная Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…»

А еще Politeka писала, что кокетливая Мейхер на "Танцях з зірками" взбудоражила жарким преображением: "Превратилась в..."

Также Politeka сообщала, что страстный поцелуй Димопулос и Мейхер вызвал эффект бомбы, даже Чапкис не выдержал: «До чего ж лицемерные»