Известная украинская певица Надежда Мейхер рассказала, что думает о проекте "Танці з зірками"

Красотка принимает участие в шоу с партнером - чемпионом Европы WDC Кириллом Васюком, пишет Politeka.net. Звезда призналась, что думает по поводу проекта, разместив фото с партнером.

Певица предстала в обнимку с Васюком, при этом она выглядела грустной.

Мейхер в белом платье с вырезами прижалась к партнеру и то с печалью смотрела в камеру, то опускала глаза.

"Мы плавно подходим к экватору проекта @tanci1plus1 ❤️ И несмотря на то, что Дай Бог еще потанцевать...))) Я немного грущу, что незаметно и это авантюрное приключение закончится! Светлая грусть заполняет мою душу, оставляя яркие воспоминания от того, что уже было... И попытки уловить, запомнить, заполнить сердце и душу яркими воспоминаниями, за которыми наблюдаю здесь и сейчас, которые предвкушаю и с трепетом жду в разной перспективе😉 Как Вам наша танцевальная Пара?😁", - написала артистка.

За три часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Классная парочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Самая лучшая пара🔥🔥🔥", "Самые чувственные❤️", "Надежда Вы великолепны и с партнёром также очень органично выглядите! Удачи!", "Вы пара - огонь! Думаю, что другой партнер вас бы не смог приручить) а этот справляется на отлично!", "Вы тут как брат с сестрой😍", "самая лучшая на проекте", "Очень красиво и страстно👍 у вас энергия очень чувственная и сексуальная, но не вульгарная! Обожаю вас", "Красивая была бы Пара в любви", - написали пользователи сети.

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