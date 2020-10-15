Колишні солістки групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос відзначилися пікантною витівкою під час останнього ефіру шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, в Instagram телеканалу "1+1" поділилися кадрами запального пасадобля двох артисток (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Спекотні брюнетки Надія і Санта показали на паркеті справжнє жіноче протистояння. Завершальним акордом їх емоційного танцю став несподіваний пристрасний поцілунок.

За лаштунками артистки зізналися, що під час ефіру, присвяченого латинським танцям, намагалися вкласти в свої рухи та гру якомога більше вогню.

"Незважаючи на те, що нас з Сантою сприймають як запеклих конкуренток, ми не змагаємося одна з одною, а працюємо кожен над собою. Тому, коли Санта в минулому ефірі кинула мені виклик, я з радістю погодилася, адже це щось нове і дуже незвичайне... Ми з Сантою вжилися в ролі настільки, що в фіналі піддалися емоціям, і це був мій перший поцілунок з жінкою", - зізналася Мейхер.

За словами Дімопулос, її приголомшило, як конкуретнка (а в даному випадку - партнерка) відповідально ставиться до роботи, залишаючись в танцзалі до пізнього вечора і відточуючи рух за рухом.

"У спілкуванні Надія дуже м'яка і приємна, а робота з постановкою і танцем — це як пожежа, крізь яку ми пройшли разом", - зазначила Санта.

Як би там не було, але поцілунок зірок розколов українців: одні залишилися в захваті, інші ж вважають - таким витівкам не місце на шоу, яке дивляться діти.

"Це було щось 🔥 🔥 🔥 поцілунок ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ дівчатка 🔥 🔥 🔥 🔥 "

"Ох а кінець взагалі 😘 🔥 "

"Коли побачила була у шоці🔥 🔥 🔥просто вогонь❤"

"Ось це ВІА "Гра"! 😍😂"

"Танець був чарівний ... 👏 👏 Але навіщо поцілунок? .... Це було зайве ..."

"Однаково шикарно танцювали❤️ але погоджуся з Чапкісом, що поцілунок в кінці був недоречний☺"

"А наступної неділі буде поцілунок Ями і Чапкіса?😂"

"Поясніть мені, як пояснити дитині в чому сіль поцілунку! Це круто? Це красиво? Це модно ???? Це благородно? Прости госпАди!!! Це чистої води - ГАНЬБА! І ці жінки - мами... дорослі і самодостатні? - це дурість"

"Чогось згадав поцілунок Мадонни і Брітні Спірс))"

"Дуже круто виглядає, ефектно👏 👏 👏і поцілунок просто🔥"

"Як же на це бридко дивитися! 🤢 Особливо в кінці! 🤮 На що тільки люди не йдуть заради піару! 😡 Вони вже набридли цим своїм "протистоянням"! Схаменіться! У шоу є набагато краще, і талановитіше пари, ніж ці випендрьожниці!!!"

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