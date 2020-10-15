Украинская Роксолана, актриса Ольга Сумская поделилась своей радостью
Как передает Politeka.net, на своей странице в «Инстаграм» она поздравила с днем рождения свою маму и призвала присоединяться.
«Наша радость, счастья, вдохновения! ❤️Поздравляем нашу заслуженную артистку Украины, Берегиню династии Сумской, Анна Ивановна! С днем рождения, родная! Многая лета! 🌟❤️🎂 Возраст просила не писать, но интересуется относительно ваших поздравлений... Поэтому, все теплые слова имениннице читаю! Мамочка счастлива и всех благодарит!», - написала актриса.
Также Ольга Сумская опубликовала видео, на котором ее мама задувает свечи на праздничном торте.
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«Вы так похожи с мамой‼ Долгих лет жизни ей - в здоровье‼‼», «Как мило», «Поздравляем с именинницей! Многие лета!», «Какая прекрасная мамуськина! Пусть все желания исполнятся», «С Днем рождения, Анну Ивановну! Крепкого здоровья! И вас с именинницей, это такое счастье!!!», - пишут в комментариях.
Анна Ивановна Сумская - украинская театральная актриса, заслуженная артистка УССР. Сыграла более 150 ролей.
Артистка была замужем за актером Вячеславом Сумским, мама актрис театра, кино и телевидения Натальи Сумской и Ольги Сумской.
У Анны Сумской четверо внуков: Дарья, Антонина, Вячеслав и Анна.
Актрисе исполнилось 86 лет.
Напомним, 54-летняя Сумская забыла про возраст и засветила пышный бюст в пикантном декольте: «Пример для всех».
Как сообщала Politeka, Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».
Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма..."