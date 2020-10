View this post on Instagram

Наша радість,щастя,натхнення!❤️Вітаємо нашу заслужену артистку України,Берегиню династії Сумських,ГАННУ ІВАНІВНУ!З днем народження,рідненька!Многая літа!🌟❤️🎂Вік просила не писати,але цікавиться щодо ваших привітань...Тож,всі теплі слова іменинниці читаю!Мамуся щаслива і всім дякує!✋🏻✨