54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом настойки, которую она ежегодно делает осенью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото и видео, на которых рассказала о полезных свойствах настойки, а также раскрыла секрет приготовления. Стоит отметить, что на фото Ольга выглядела помолодевшей.

«Сезон каштанов пришел! Друзья, снова делюсь замечательным рецептом целебной настойки из каштана в моей рубрике «Голос травы». Нечего и говорить вам о невероятных свойствах плодов каштана, прогуглите и сами увидите!», - отметила Сумская.

По словам актрисы, нужно собрать каштаны и нарезать их, после чего разложить по банкам и залить хорошей водкой или самогоном. Настойка должна настояться в темном месте как минимум 15 дней. Чем дольше она будет стоять, тем лучшим будет эффект от ее использования.

«Натираем настойкой суставы (колени, локти, позвоночник), все, что ноет и дает о себе знать… рекомендую эту настойку в любом возрасте, это прекрасная альтернатива аптечным мазям и препаратам на каштанах, где ими только пахнет», - отметила Сумская.

В комментариях актрисе оставили массу слов благодарности и комплиментов.

«Супер. Вы такая молодая, даже без макияжа молодая и красивая такая, я бы вам 30 лет максимум дала», «Самогоночкою, я балдею. Ольга Вы супер», «Спасибо, обязательно сделаю такую настойку для своей мамы», - пишут люди.

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