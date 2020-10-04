Украинская Роксолана, актриса Ольга Сумская вызвала переполох в сети
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры из своих гастролей со спектаклем "Майстер та Маргарита".
Сумская предстала на фото вместе с другими участниками шоу в автомобиле, на котором труппа передвигается по украинским городам.
Так, неувядающая 54-летняя актриса показала лицо крупным планом, держа в руках букет цветов. На других снимках счастливая Ольга улыбается в окружении более молодых коллег. Заметно, что кадры естественные, "живые", без использования специальных фильтров или фотошопа.
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"Поехали! 🎭 # мастеримаргарита ЧЕРКАССЫ, это было невероятно! А уже завтра, 4 ОКТЯБРЯ, нас встречает КИЕВ! ✋🏻18.00, Октябрьский дворец! А дальше 5 октября - ОХТЫРКА, 6 октября - КРОПИВНИЦКИЙ!", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая нестареющую Роксолану:
"Самая красивая украинка! Когда Ваш портрет напечатают на декадной банкноте? Вы достойны!"
"Дякую Вам за чудову виставу!!! Ви були неймовірні!!! Чекаємо Вас з новими виставами в Черкасах!!!"
"Красавица👍"
"Невозможно быть такой красивой!!!😍😍"
"Роксолана красавица"
"Как ведьма конотопская! В хорошем смысле! 🤗🤩😘"
Ранее мы сообщали, длинноногая и цветущая Сумская впечатлила своим видом на конкурсе красоты.
"Роскошный вечер вместе с невероятными красавицами, успешными леди от 29 до 55 лет, о которых напишу отдельный пост, ибо они действительно стоят того, чтобы вы о них знали!", - сообщила актриса в подписи к снимкам. Но внимание поклонников привлекла именно Сумская, а не участницы конкурса.
54-летняя актриса в сияющем наряде просто затмила главных красоток Украины.
Напомним, что помолодевшая Сумская поразила кадрами с отдыха: «Само совершенство!».
Как сообщала Politeka, секрет 38-летней Веры Брежневой без единой морщинки раскрыт: "Как и Сумская.."
Также Politeka писала, что Сумская объяснила, кто не дает Украине быть успешной: "Приходят, чтобы обогащаться".