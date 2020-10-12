Легендарная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась формами в пикантном наряде

Как передает Politeka.net, красотка поделилась соблазнительным селфи, на котором предстала при полном параде. Сумская была одета в черный пиджак, который имел огромный вырез. Из декольте выглядывала пышная грудь актрисы и даже кусочек нижнего белья. Волосы Сумской были красиво уложены, образ дополнял вечерний макияж. Особенной изюминкой вечернего наряда стали красивые красные бусы. Выглядела актриса превосходно.

«Вечерело…», - подписала фото актриса.

За полчаса ее фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Любимая актриса», «Бусы красивые. Очень вам идут», «Роскошная женщина», «Самая прекрасная женщина в мире», «Какая Вы роскошная», «Темнело, и я увидел, как красивая девушка прекрасно проводит время», «Вы идеал и пример для всех женщин», «Всегда молодая и красивая», «Богиня», «Ослепительная красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье. Она призналась, что до сих пор не видела новорожденного внука, так как ее дочка Антонина Паперная живет в Москве. Из-за карантина увидеться сейчас у них нет возможности.

Напомним, что похорошевшая Ольга Сумская раскрыла рецепт целебной настойки из каштанов: «Рекомендую в любом возрасте».

А еще Politeka писала, что Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма...".