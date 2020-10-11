Легендарная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в роскошных образах для новой роли

Звезда рассказала о своих новых съемках у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Сумской предстоит появиться во втором сезоне сериала «Юрчишины». Она сыграет утонченную красотку, которая только вернулась из Италии.

«Знакомьтесь, это госпожа Тамара, которая только что вернулась из Италии к своим Юрчишиным...Новая роль, новые ощущения! Ну, во-первых, комедия, жанр, который я обожаю, во-вторых, супер-команда, которая вдохновляет, в-третьих, моя героиня очень экстравагантная...фифа! А мои любимые шляпы разных цветов это просто мечта!», - поделилась впечатлениями звезда.

Она также опубликовала целую серию фото и видео со съемочной площадки. На некоторых снимках она позирует в образе, примеряя разные шляпки. Кроме того, ей предстоит сниматься со звездой сериала «Сваты» Анной Кошмал. На одном из снимков они позируют вместе.

Поклонники актрисы активно комментируют ее пост.

«Самая изысканная украинская актриса!», «Оля Прекрасная в синей шляпке, просто Агонь», «Оля - вы просто непревзойденная», «Какая же вы красавица», «Оля молодца, всё молодеет и молодеет, класс так держать, а так красавица», «У Ольги красота от природы! Красивейшая актриса нашего времени. Это благородная красота», «Вы эталон женской красоты, всегда Вами любуюсь», - пишут люди.

Напомним, 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма...".

Как сообщала Politeka, расстроенная Сумская не сдержалась и поделилась личным горем: «Когда закончится этот ужас».

Также Politeka писала, что похорошевшая Ольга Сумская раскрыла рецепт целебной настойки из каштанов: «Рекомендую в любом возрасте».