Легендарная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в роскошных образах для новой роли
Звезда рассказала о своих новых съемках у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Сумской предстоит появиться во втором сезоне сериала «Юрчишины». Она сыграет утонченную красотку, которая только вернулась из Италии.
«Знакомьтесь, это госпожа Тамара, которая только что вернулась из Италии к своим Юрчишиным...Новая роль, новые ощущения! Ну, во-первых, комедия, жанр, который я обожаю, во-вторых, супер-команда, которая вдохновляет, в-третьих, моя героиня очень экстравагантная...фифа! А мои любимые шляпы разных цветов это просто мечта!», - поделилась впечатлениями звезда.
Она также опубликовала целую серию фото и видео со съемочной площадки. На некоторых снимках она позирует в образе, примеряя разные шляпки. Кроме того, ей предстоит сниматься со звездой сериала «Сваты» Анной Кошмал. На одном из снимков они позируют вместе.
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Поклонники актрисы активно комментируют ее пост.
«Самая изысканная украинская актриса!», «Оля Прекрасная в синей шляпке, просто Агонь», «Оля - вы просто непревзойденная», «Какая же вы красавица», «Оля молодца, всё молодеет и молодеет, класс так держать, а так красавица», «У Ольги красота от природы! Красивейшая актриса нашего времени. Это благородная красота», «Вы эталон женской красоты, всегда Вами любуюсь», - пишут люди.
Напомним, 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма...".
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