Знайомтесь,це пані Тамара,яка щойно повернулась з Італії до своїх Юрчишиних...🎬Нова роль,нові відчуття!Ну,по-перше,комедія,жанр,який я обожнюю,по-друге,супер-команда,яка надихає,по-третє,моя героїня дуже екстравагантна ...фіфа😂! А мої улюблені капелюхи різних кольорів-це просто мрія!Тож,скоро,на каналі ICTV @ictvua другий сезон серіалу #юрчишини2 🎬❤️✋🏻! #юрчишини