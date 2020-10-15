Українська Роксолана, актриса Ольга Сумська поділилася своєю радістю
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в «Instagram» вона привітала з днем народження свою маму і закликала приєднуватися.
" Наша радість,щастя,натхнення!❤️Вітаємо нашу заслужену артистку України,Берегиню династії Сумських,ГАННУ ІВАНІВНУ! З днем народження,рідненька!Многая літа!🌟❤️🎂Вік просила не писати,але цікавиться щодо ваших привітань...Тож,всі теплі слова іменинниці читаю!Мамуся щаслива і всім дякує!✨",- написала актриса.
Також Ольга Сумська опублікувала відео, на якому її мама задуває свічки на святковому торті.
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"Ви так схожі з мамою‼ Довгих років життя їй-у здоров'ї‼‼", "Як мило", " Вітаємо з іменинницею! Багато літа!», «Яка прекрасна мамуськина! Нехай всі бажання здійсняться", " З Днем народження, Ганну Іванівну! Міцного здоров'я! І вас з іменинницею, це таке щастя!!!» ,- пишуть в коментарях.
Ганна Іванівна Сумська-українська театральна актриса, заслужена артистка УРСР. Зіграла понад 150 ролей.
Артистка була одружена з актором В'ячеславом Сумським, мама актрис театру, кіно і телебачення Наталії Сумської та Ольги Сумської.
У Ганни Сумської четверо онуків: Дарина, Антоніна, В'ячеслав і Анна.
Актрисі виповнилося 86 років.
Нагадавши, 54-річна Сумська забула про вік і засвітила пишний бюст в пікантному декольте: «приклад для всіх».
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