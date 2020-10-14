Российская телеведущая Настя Ивлеева, известная по шоу «Орел и Решка», удивила переменой имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Господи, я помню как под «респект тем кто с нами» разлеталась шелуха от наших семечек, шипел пивас и басили колонки из девяток ахахаххаха чисто молодость, Витя! Спасибо что пришел», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Ивлеева развлекается со скандальным рэп-исполнителем Виктором Гостюхиным, более известным как «Витя АК».

«Какая мерзость. Юмор быдла. Вперед, бедолаги», «мини Охлобыстин», «раздала», «Витя уже старый хрыч», «Настюша, ты лучшая», «просто бомбяу! Настя как всегда разнесла», «Думаю что за удод метр с кепкой а оказалось это тот что в каждом драндулете. Играл», «Насть, нереалка. Ты умеешь разбавить серые будни», - пишут ее поклонники.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.

"Доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото, чем порадовала своих поклонников.

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