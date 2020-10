View this post on Instagram

СВЕЖИЙ ВЫПУСК «ЗБС» уже на канале🧨‼️🔥 в гостях легендарный @vityaak ! Господи, я помню как под «респект тем кто с нами» разлеталась шелуха от наших семечек, шипел пивас и басили колонки из девяток ахахаххаха чисто молодость, Витя! Спасибо что пришёл❤️ ССЫЛКА В ОПИСАНИИ ПРОФИЛЯ👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽