Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", предстала в стильном образе

Звезда нередко удивляет поклонников своими выходками и нарядами, пишет Politeka.net. В этот раз телеведущая надела стильную куртку с мехом на спине.

Ивлеева позировала возле дорогой машине, распахнув куртку и засветив упругий живот в топике. Ее формы обтянули тесные джинсы, которые и подчеркнули красивые бедра. Также Настя была в шапке.

Российская знаменитость на одном из кадров скорчила рожицу, а на другом встала спиной к камере и показала рисунок в форме рожицы на меху.

За 10 минут пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Бандитка", "Мама дома!!!", "Насть, завтра будет ЗБС?заждались!!", "Что за собака на тебе 😂", "С Элджеем одна улыбка на двоих", "Вот это кошка, пушка гонка 🏎 🔥🔥🔥🔥🔥", "Шуба из домового", "словила краш", "На спине иллюстрация огонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Вауууу❤️❤️", "Ламбо или Ферра", "😍🔥ля какая", "Где шапку такую взяла?", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Ивлеева показала, как выглядит с бирюзовым цветом волос.

Супруга Элджея появилась на одном фото, представленном на фан-аккаунте в совершенно новом образе. При этом не только цвет волос привлекает внимание.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.

"доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото, чем порадовала своих поклонников.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе

А еще Politeka писала, что экс-любовник унизил Ивлееву из "Орла и решки"

Также Politeka сообщала, что рыдающая Настя Ивлеева из "Орла и решки" обратилась за помощью