Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка", блогер Настя Ивлеева огорошила новостью о пропаже

Как передает Politeka.net, Ивлеева известна своей самоиронией и отличным чувством юмора. Именно за это ее любят миллионы. Звезда часто выкладывает смешные видео, а также публикует мэмы, которые создают поклонники.

В последнее время Ивлеевой часто задавали вопросы о том, куда делась ее грудь. Судя по всему, звезде надоела эта тема и она решила посмеяться над ней.

«СРОЧНО! ПРОПАЛА ГРУДЬ! РАЗМЕР 3‼️Бодрые, веселые сиськи ушли в неизвестном направлении и не вернулись! Ищем не можем найти», - написала Ивлеева, пообещав вознаграждение всем, кто найдет "хоть одну титьку".

Свой пост ведущая сопроводила смешными картинками. На одной она рыдала на шоу «Жди меня», а на второй разместила шуточное объявление: «Пропала грудь. Последний раз ее видели на улице Кирова 45 в Смоленской области».

Пост вызвал бурную реакцию в сети.

«Тити надо обязательно найти. Без тить как-то не Айс», «Ищи в районе пупка», «Пожертвую одним размером в фонд безсисечных», «Мои тоже ушли и их не вернуть, но я хотя бы знаю куда», «Просто Королева самоиронии!», «Настюха, зачем променяла потерю кг на свою прекрасную грудь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ивлеева устроила взрослые игры с известным красавчиком, девушки обзавидуются: "Балдеж".

А еще Politeka писала, что рыдающую Ивлееву засняли на полу ванной, кадры облетели сеть: «Тошнит от…».

Также Politeka сообщала, что Ивлеева показала настоящую страсть на полу, засветив лишнее: "Просто бомбезная!".