Бывший любовник телеведущей Насти Ивлеевой Олег Майами публично ее унизил

Неожиданное заявление он сделал в YouTube-шоу «50 вопросов».

«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались», - заявил Олег.

При этом ведущий шоу поспешил напомнить о том. Что раньше Майами говорил совершенно другое.

«Старик, ты же признавался ей в любви», — возразил Карен Адамян.

«Я говорил, что люблю? Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Все же при ней», - отрезал бывший парень Ивлеевой.

Напомним, в 2018 году Олег Майами выпустил клип на песню «Если ты со мной», в котором снялась на тот момент его возлюбленная Настя Ивлеева. На видео они впервые открыто показывали свои чувства.

«Я влюблен. И не собираюсь ни от кого это скрывать. В ней я увидел свое отражение», — подписал тогда публикацию артист.

Но пара рассталась, не прожив вместе и полгода. А вскоре Ивлеева закрутила роман с другом Майами — рэпером Элджеем.

Сейчас Олег Майами утверждает, что счастлив за звездную пару. Однако теперь он избегает общения с Элджеем.

«Леха как-то меня позвал на концерт, а я понимал, что там будет Настя, и это ненормально. Между нами не было специального разговора по этому поводу. Я никому не давал своего благословения. Все взрослые люди. Значит, не было такой крепкой дружбы», — разоткровенничался певец.

Напомним, 28-летняя ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" и блогер Настя Ивлеева и 25-летний певец Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) стали мужем и женой в 2019 году.



До этого вместе они были около полутора лет. Молодые люди познакомились на концерте. Музыкант посвятил любимой песню под названием "360" и снял ее в своем клипе.

Напомним, что Ивлеева устроила взрослые игры с известным красавчиком, девушки обзавидуются: "Балдеж".

А еще Politeka писала, что рыдающую Ивлееву засняли на полу ванной, кадры облетели сеть: «Тошнит от…».

Также Politeka сообщала, что Ивлеева показала настоящую страсть на полу, засветив лишнее: "Просто бомбезная!".