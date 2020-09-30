Звезда передачи «Орел и Решка», популярная российская блогерша Настя Ивлеева показала себя в соблазнительном образе

Звезда поделилась кадрами с бэкстейджа своей новой фотосессии у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На двух коротких видео можно увидеть, как Ивлеева старательно позирует на камеру. Для этих съемок она предстала в особенно дерзком образе. На ней черные джинсы в обтяжку с металлическим декором, а также короткий красный топ, под который она явно не стала надеть лифчик. При этом на бедрах красотки заметна полоска от ее черных трусов, которую она решила не прятать.

На кадрах Ивлеева эффектно изгибается, демонстрируя свой плоский живот и бедра.

Поклонники знаменитости активно комментируют видео.

«Очень красивая девушка, но я одна считаю что из неё делают пугало», «что за ногти как у Гринча?», «балдеж несусветный блин!», «Настюш, как с такими ногтями жить?», «Мне кажется это анти сексуально, как жаба Аркадьевна из няньки, в серии где она в баре с такой же причёской есть», «Трусы верности», «Ну мать, ты как всегда сражаешь наповал», «Раньше была лучше, а сейчас стиль какой то странный», «Фрик-шоу. Ноль женственности. Сутулость. Настя, тебе надо поработать над женской энергией. Расслабиться наконец», - пишут люди.

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