Російська телеведуча Настя Ивлеева, відома по шоу "Орел і Решка", здивувала зміною іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

"Господи, я пам'ятаю як під" респект тим хто з нами " розліталася лушпиння від наших насіння, шипів півас і басили колонки з дев'яток ахахаххаха чисто молодість, Вітя! Спасибі що прийшов", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Івлєєва розважається зі скандальним реп-виконавцем Віктором Гостюхіним, більш відомим як «Вітя АК».

"Яка гидота. Гумор бидла. Вперед, бідолахи", " міні Охлобистін», «роздала», «Вітя вже старий хрич», «Настюша, ти найкраща", " просто бомбяу! Настя як завжди рознесла", " Думаю що за удод метр з кепкою а виявилося це той що в кожному драндулете. Грав", " Насть, нереалка. Ти вмієш розбавити сірі будні", - пишуть її шанувальники.

Раніше повідомлялося, що Настя Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці і схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.

"Доброго ранку, штоле️️🤪", - підписала вона фото, чим порадувала своїх шанувальників.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі

А ще Politeka писала, що екс-коханець принизив Івлєєву з " Орла і решки"

Також Politeka повідомляла, що ридаюча Настя Івлєєва з "Орла і решки" звернулася за допомогою