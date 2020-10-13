Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар показала личные фото с супругом

Несколько лет звезда балета состоит в браке со своим коллегой, Александром Стояновым, сообщает Politeka.net. Екатерина регулярно делится кадрами, на которых позирует вместе с мужем.

В этот раз артистка поделилась личными кадрами "страсти". Влюбленные позировали на балконе в кофтах, прижимаясь друг к другу. Александр нежно целовал жену, оба улыбались и выглядели счастливыми.

"Хочу оставить эти фото, как воспоминание о тех днях, когда мы принадлежали только друг другу!♥️

Всё-таки этот строгий карантин научил нас замедляться и ценить моменты настоящей душевной близости.

И чем ближе холодная осень, тем сильнее хочется укутаться в плед, в любовь и спрятаться от стремительно спешащего внешнего мира!", - написала прима-балерина.

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Волшебная пара", "Какие же вы хорошенькие 🙏🏻😘", "Такие нежные взгляды, такие тёплые обьятия🌷🌷🌷", "Очень нежное и романтичное фото....❤️❤️", "А Ваш комментарий насчёт "бруду" был очень в точку 😉👍", "В этих нежных фото-столько сексуальности❤️🙏Хоть бы Оля Фреймут поняла, в чём заключается женская сексуальность😉😘", "Как по мне, вы идеальная пара во всех смыслах этого слова 👍👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, между Екатериной Кухар и участницей «Танців з зірками», Ольгой Фреймут, уже несколько эфир продолжается конфликт.

В частности, после исполнения Фреймут ча-ча-ча звезда балета заявила, что «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

Этим Екатерина зацепила известную телеведущую.

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство

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