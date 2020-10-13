Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар показала личные фото с супругом
Несколько лет звезда балета состоит в браке со своим коллегой, Александром Стояновым, сообщает Politeka.net. Екатерина регулярно делится кадрами, на которых позирует вместе с мужем.
В этот раз артистка поделилась личными кадрами "страсти". Влюбленные позировали на балконе в кофтах, прижимаясь друг к другу. Александр нежно целовал жену, оба улыбались и выглядели счастливыми.
"Хочу оставить эти фото, как воспоминание о тех днях, когда мы принадлежали только друг другу!♥️
Всё-таки этот строгий карантин научил нас замедляться и ценить моменты настоящей душевной близости.
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И чем ближе холодная осень, тем сильнее хочется укутаться в плед, в любовь и спрятаться от стремительно спешащего внешнего мира!", - написала прима-балерина.
За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Волшебная пара", "Какие же вы хорошенькие 🙏🏻😘", "Такие нежные взгляды, такие тёплые обьятия🌷🌷🌷", "Очень нежное и романтичное фото....❤️❤️", "А Ваш комментарий насчёт "бруду" был очень в точку 😉👍", "В этих нежных фото-столько сексуальности❤️🙏Хоть бы Оля Фреймут поняла, в чём заключается женская сексуальность😉😘", "Как по мне, вы идеальная пара во всех смыслах этого слова 👍👍👍", - написали пользователи сети.
Напомним, между Екатериной Кухар и участницей «Танців з зірками», Ольгой Фреймут, уже несколько эфир продолжается конфликт.
В частности, после исполнения Фреймут ча-ча-ча звезда балета заявила, что «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».
Этим Екатерина зацепила известную телеведущую.
Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство
Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем
Также Politeka писала, что поскандалившую с Кухар и Ямой Фреймут заподозрили в договорняке