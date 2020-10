View this post on Instagram

Хочу оставить эти фото, как воспоминание о тех днях, когда мы принадлежали только друг другу!♥️ ⠀ Всё-таки этот строгий карантин научил нас замедляться и ценить моменты настоящей душевной близости. И чем ближе холодная осень, тем сильнее хочется укутаться в плед, в любовь и спрятаться от стремительно спешащего внешнего мира! ⠀ #memories