Суддя шоу «Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар показала особисті фото з чоловіком

Кілька років зірка балету перебуває у шлюбі зі своїм колегою, Олександром Стояновим, повідомляє Politeka.net. Катерина регулярно ділиться кадрами, на яких позує разом з чоловіком.

Цього разу артистка поділилася особистими кадрами. "пристрасті". Закохані позували на балконі в кофтах, притискаючись один до одного. Олександр ніжно цілував дружину, обидва посміхалися і виглядали щасливими.

"Хочу залишити ці фото, як спогад про ті дні, коли ми належали тільки один одному!♥️

Все-таки цей суворий карантин навчив нас сповільнюватися і цінувати моменти справжньої душевної близькості.

І чим ближче холодна осінь, тим сильніше хочеться закутатися в плед, в любов і сховатися від стрімко поспішаючого зовнішнього світу!",- написала прима-балерина.

За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Чарівна пара", " які ж ви гарненькі🙏 🏻 😘"," такі ніжні погляди, такі теплі обійми🌷 🌷 🌷", " дуже ніжне і романтичне фото....❤ ️ ❤ ️ ", "А Ваш коментар щодо" бруду " був дуже В точку😉 👍"," В цих ніжних фото-стільки сексуальності❤️🙏хоч би Оля Фреймут зрозуміла, в чому полягає жіноча сексуальність😉 😘", " як на мене, ви ідеальна пара у всіх сенсах цього слова👍 👍 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, між Катериною Кухар і учасницею «Танців з зірками" Ольгою Фреймут вже кілька років триває конфлікт.

Зокрема, після виконання Фреймут ча-ча-ча зірка балету заявила, що "в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності".

Цим Катерина зачепила відому телеведучу.

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