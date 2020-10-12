Ольга Фреймут разочаровала зрителей шоу «Танці з зірками»

Поклонники проета уверены, что телеведущей давно пора покинуть шоу. Об этом пишут в комментариях на официальной странице «Танцев» в Инстаграм.

«Все пары достойны, но одна просто жесть, пара Фреймут🥵, без чувств, эмоций 😂», «Ну, это уже смешно! Где Надя Мейхер, а где Фреймут! Зрителям плевать кто у Фреймут муж и если так будет продолжаться, шоу потеряет интерес, а главное уважение публики!!!», «Да уберите Ольгу. Сколько можно», «Давайте уже дадим Фреймут отдых. Батл с Кухар это уже слишком», «Как жаль, что Фреймут не выгнали, наверное держат как клоуна в шоу», «Лучше бы Олю Фреймут отправили за борт. Она только ноет», «Фреймут очень слабая участница, ни эмоций, ни гибкости - как дощечка на паркете», - пишут в Сети.

Напомним, в седьмом эфире «Танцев» Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. Это произощло после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала великолепие в эффектном мини, Димопулос оценила.

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