38-летняя украинская телеведущая, участница "Танців з зірками" Ольга Фреймут прокомментировала свое последнее выступление
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина записала видео, в котором рассказала все, что думает о своем выступлении, а также о комментариях по поводу ее таланта.
Как известно, на последнем эфире «Танців з зірками» Фреймут попала в зону риска вместе с Надеждой Мейхер. Пары должны были танцевать танец на вылет. Судьям было очевидно, что шоу должна покинуть Ольга, так как Мейхер показывает более существенные результаты, однако судьи решили оставить в шоу всех, так как проект преждевременно покинул Олег Винник и Алена Шоптенко.
«Доброе утро. Спасибо всем, кто нас вчера поддержал с Ильей. Это большое достижение для меня. Первый раз в жизни я хочу сказать себе, что я крутая. Так станцевать ча-ча-ча, выучить его за пять дней. Я посчитала, это 49 часов тренировок. Я собой горжусь, я справилась со страхом. Как говорил Ницше, наибольшее достижение – это сравнение себя с прошлой собой. И я вижу этот рост. Поэтому тот, кто называет меня колодой, бревном, спасибо. Но, я не согласна», - заявила Фреймут.
Уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать"
Принц Уильям внезапно бросил Кейт Миддлтон, всплыли детали драмы: "Пыталась прийти в себя..."
Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ
Украинцев могут оставить без наследства, появился документ: кому не видать "бабушкиной квартиры"
Напомним, что Оля Фреймут довела партнера по «Танцях з зірками», дошло до «рукоприкладства»: «Илья, почему ты…».
А еще Politeka писала, что уязвленная Фреймут бросила дерзкий вызов судье "Танців з зірками" Кухар после новых нападок : "Если меня не выгонят...".
Также Politeka сообщала, что Ольга Фреймут из "Танців з зірками" жестко раскритиковала саму себя: "Все не так!".