38-летняя украинская телеведущая, участница "Танців з зірками" Ольга Фреймут прокомментировала свое последнее выступление

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина записала видео, в котором рассказала все, что думает о своем выступлении, а также о комментариях по поводу ее таланта.

Как известно, на последнем эфире «Танців з зірками» Фреймут попала в зону риска вместе с Надеждой Мейхер. Пары должны были танцевать танец на вылет. Судьям было очевидно, что шоу должна покинуть Ольга, так как Мейхер показывает более существенные результаты, однако судьи решили оставить в шоу всех, так как проект преждевременно покинул Олег Винник и Алена Шоптенко.

«Доброе утро. Спасибо всем, кто нас вчера поддержал с Ильей. Это большое достижение для меня. Первый раз в жизни я хочу сказать себе, что я крутая. Так станцевать ча-ча-ча, выучить его за пять дней. Я посчитала, это 49 часов тренировок. Я собой горжусь, я справилась со страхом. Как говорил Ницше, наибольшее достижение – это сравнение себя с прошлой собой. И я вижу этот рост. Поэтому тот, кто называет меня колодой, бревном, спасибо. Но, я не согласна», - заявила Фреймут.

Напомним, что Оля Фреймут довела партнера по «Танцях з зірками», дошло до «рукоприкладства»: «Илья, почему ты…».

А еще Politeka писала, что уязвленная Фреймут бросила дерзкий вызов судье "Танців з зірками" Кухар после новых нападок : "Если меня не выгонят...".

Также Politeka сообщала, что Ольга Фреймут из "Танців з зірками" жестко раскритиковала саму себя: "Все не так!".