Телеведущая Ольга Фреймут нашла замену Илье Падзине, своему партнеру по шоу "Танці з зірками"
Как пишет Politeka.net, звезда представила нового танцора на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Новосозданная пара уже успела провести репетицию в хореографической студии.
"Пока Илья куда-то пропал, мы нашли себе нового партнера", - объяснил голос за кадром.
В ролике можно заметить, что теперь Ольга Фреймут готовится к выступлению вместе с профессиональным бальным танцором Игорем Кобюком. Телеведущая предстала в удобном танцевальном костюме черного цвета и контрастных розовых туфлях. Новый партнер уверенно взялся за дело, он помог своей ученице занять правильную позицию и закружил ее в танце.
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Ранее Ольга Фреймут едва не вылетела из проекта, однако пара Олега Винника и Алены Шоптенко внезапно ушли из шоу, поэтому судьи дали остальным еще один шанс. Однако Екатерина Кухар не упустила возможности упрекнуть участницу за ошибки:
"Оля, ваши блаженные танцы лишены тока. Вы танцевали ча-ча-ча, но в движениях не было грации, а в бедрах - сексуальности".
После эфира Фреймут резко отреагировала на критику и похвалила себя за достижения:
"Я собой горжусь, я справилась со страхом. Как говорил Ницше, наибольшее достижение – это сравнение себя с прошлой собой. И я вижу этот рост. Поэтому тот, кто называет меня колодой, бревном, спасибо. Но, я не согласна".
Напомним, что Фреймут втянули в новый скандал на "Танцях з зірками", страсти на пределе: "Пора закрывать шоу на...".
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