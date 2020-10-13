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Телеведущая Ольга Фреймут нашла замену Илье Падзине, своему партнеру по шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, звезда представила нового танцора на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Новосозданная пара уже успела провести репетицию в хореографической студии.

"Пока Илья куда-то пропал, мы нашли себе нового партнера", - объяснил голос за кадром.

В ролике можно заметить, что теперь Ольга Фреймут готовится к выступлению вместе с профессиональным бальным танцором Игорем Кобюком. Телеведущая предстала в удобном танцевальном костюме черного цвета и контрастных розовых туфлях. Новый партнер уверенно взялся за дело, он помог своей ученице занять правильную позицию и закружил ее в танце.

Ранее Ольга Фреймут едва не вылетела из проекта, однако пара Олега Винника и Алены Шоптенко внезапно ушли из шоу, поэтому судьи дали остальным еще один шанс. Однако Екатерина Кухар не упустила возможности упрекнуть участницу за ошибки:

"Оля, ваши блаженные танцы лишены тока. Вы танцевали ча-ча-ча, но в движениях не было грации, а в бедрах - сексуальности".

После эфира Фреймут резко отреагировала на критику и похвалила себя за достижения:

"Я собой горжусь, я справилась со страхом. Как говорил Ницше, наибольшее достижение – это сравнение себя с прошлой собой. И я вижу этот рост. Поэтому тот, кто называет меня колодой, бревном, спасибо. Но, я не согласна".

Напомним, что Фреймут втянули в новый скандал на "Танцях з зірками", страсти на пределе: "Пора закрывать шоу на...".

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