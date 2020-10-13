Телеведуча Ольга Фреймут здивувала несподіваним вчинком на шоу "Танці з зірками"

Відзначимо, на думку глядачів проекту учасниця зважилася на занадто ризиковану авантюру. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

Так, в сьомому ефірі "Танців" Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. Це сталося після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча «в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності».

У відповідь Фреймут не стрималася і запросила Кухар на танцювальний батл, щоб подивитися, хто з них сексуальніше. Схоже, телеведуча вже зовсім зневірилася після регулярних сварок з суддею "Танців з зірками".

Обговорення вчинку учасниці не вщухають. Користувачі Мережі дивуються надмірної сміливості Фреймут.

"Дуже сміливо!!!", "Воу, сміливо і ризиковано. Вже не можу дочекатися наступного ефіру», «Сміливість, позбавлена сенсу», «Та ну, вона взагалі борза», «Оля Фреймут, мені здається занадто багато говорить з суддями. Її справа на цьому шоу танцювати. А до Кухар їй далеко", - пишуть в коментарях.

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