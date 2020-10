Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала подтянутые формы в экстра-мини

Девушка обладает очень стройной и необычной фигурой, поэтому всегда привлекает внимание к себе именно благодаря яркому образу. Модель также не скрывает своего тела, поэтому наряды подбирает исключительно открытые, оголяющие достоинства и подчеркивающие ее экзотическую внешность.

После пластики, уколов красоты и множественных походов в солярий Алена превратилась в стройную куклу Барби, как ее называют в Инстаграм. При этом девушка гордится своими переменами и не скрывает всех манипуляций, что делала с собой. На фото видно, как Алена красуется бюстом к коротенькой черной кофте и довольно смелой юбке такого же оттенка с необычными складочками по всей длинне.

Вот как реагируют в сети на увиденное:

«Какая красивая🔥; Все😍😍😍; девочка способна разбить сердце️❤️😍; здесь много откровенности, правда🙌; All are bad); Почему тут так сладко; 😍💕 gorgeous; Wow Hotty Beautiful💋❤️🔥Приятного нам вечера после такого🤗 Фото завлекают 💣 те тоже ничегошеньки, ну эти 💣💣; Вы космос; твоя красота способна затмить солнце😍; неплохо смотрится 👍😉; Она удаляла рёбра ?; Your a beautiful lady; Невозможно выбрать, такая сочная🔥🔥🔥🔥Хм выглядят заманчиво😁💖; Why y’all always eat spaghetti bruv 🤣❌🧢».

Алена продолжает эпатировать свою аудиторию не только снимками на своей странице в Инстаграм, но еще и множественными рекламными фото на странице магазинов. Так как модель представляет целые коллекции одежды, она постоянно снимается в новых образах. А чтобы привлекать внимание и к себе заодно, Алена нередко позирует без белья и показывает пирсинг на бюсте.

Этот раз не был исключением, на странице магазина, с которым работает Алена, появилось фото с девушкой и трендовым бельем. Так, Алена позировала в модном белье с необычными лямками, расстегнутыми джинсами и в тонком белом гольфе, сквозь который просвечивалась ее грудь.

