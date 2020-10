Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала підтягнуті форми в екстра-міні

Дівчина має дуже стрункою і незвичайною фігурою, тому завжди привертає увагу до себе саме завдяки яскравому образу. Модель також не приховує свого тіла, тому вбрання підбирає виключно відкриті, оголюючі гідності і підкреслюючі її екзотичну зовнішність.

Після пластики, уколів краси і множинних походів в солярій Олена перетворилася на струнку ляльку Барбі, як її називають в Instagram. При цьому дівчина пишається своїми змінами і не приховує всіх маніпуляцій, що робила з собою. На фото видно, як Олена красується бюстом до коротенької чорної кофти і досить сміливою спідниці такого ж відтінку з незвичайними складочками по всій довжині.

Ось як реагують в мережі на побачене:

«Яка гарна🔥; Всі😍😍😍; дівчинка здатна розбити сердце️❤️😍; тут багато відвертості, правда🙌; All are bad); Чому тут так солодко; 😍💕 gorgeous; Wow Hotty Beautiful💋❤️🔥Приємного нам вечора після такого🤗 Фото заманюють 💣 ті теж нічогісінько, ну ці 💣💣; Ви космос; твоя краса здатна затьмарити сонце😍; непогано виглядає 👍😉; Вона усувала ребра ?; Your a beautiful lady; неможливо вибрати, така соковита🔥 🔥 🔥 🔥хм виглядають заманливо😁 💖; why y'all always eat Spaghetti bruv🤣 ❌ 🧢».

Олена продовжує епатувати свою аудиторію не тільки знімками на своїй сторінці в Instagram, але ще і множинними рекламними фото на сторінці магазинів. Так як модель представляє цілі колекції одягу, вона постійно знімається в нових образах. А щоб привертати увагу і до себе заодно, Олена нерідко позує без білизни і показує пірсинг на бюсті.

Цей раз не був винятком, на сторінці магазину, з яким працює Олена, з'явилося фото з дівчиною і трендовим білизною. Так, Олена позувала в модній білизні з незвичайними лямками, розстебнутими джинсами і в тонкому білому гольфі, крізь який просвічувалися її груди.

