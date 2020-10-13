Экс-участница нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Алена Шоптенко призналась, что больше не намерена принимать участие в проекте в качестве танцовщицы

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко 12 октября на своей странице в Instagram написала, что участие в нынешнем проекте было самым коротким в ее жизни.

"Пожалуй, это был самый короткий сезон в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение", – рассказала Шоптенко.

По словам танцовщицы, покинув шоу, она жалеет только о том, что ее партнер по танцам певец Олег Винник за четыре эфира не успел показать все, на что был способен.

"Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен! 💪🔥

Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце!", - написала Шоптенко.

В Сети бурно отреагировали на заявление Шоптенко. Однако мнения по этому поводу разделились. Кто-то пишет, что очень сожалеет, что пара не вернется на паркет и Шоптенко отказывается дальше танцевать в шоу, в то же время другие отмечают, что она давно уже это переросла и должна участвовать в проекте в роли судьи.

«Ждём вас в судейском кресле, не как приглашённый судья, а на постоянной основе😍», «Аленочка, вы суперпрофи! Главное сейчас для Вас восстановить силы. Крепкого здоровья Вам и всей вашей семье!!!», «Ваше место в судейском кресле», «очень жаль что так получилось.. Ваши 4 танца в моем сердце особенно первый..», «Пропало желание смотреть дальше шоу без вашего с Олегом участием.. 😢очень грустно, но важнее здоровье!», «Зря не вернулись! Выиграли бы!❤️», - пишут в комментариях.

Напомним, в шестом выпуске, по правилам проекта Олег Винник и Алена Шоптенко, которые пропустили два выпуска из-за китайского вируса, были дисквалифицированы.

Но, участникам проекта, зрителям, а также представителям украинского шоу-биза такое решение показалось несправедливым.

Так, сразу же в эфире шу Ольга Фреймут заявила, что Олега Винника стоит оставить в проекте, ведь вирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого.

"Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась она.

Другие участники поддержали ведущую.

Позже в Сети появилось видеообращение, которое записали звезды украинского шоу-бизнеса. Alyona Alyona, Сергей и Снежана Бабкины, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Позитив и Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дмитрий Зибров, Наталья Могилевская и другие желают паре выздоровления и возвращения на паркет.

Однако в результате Олег Винник отказался возвращаться в проект.

Отметим, в Сети пишут, что такое решение достойно уважения. Решение Винника называют поступком настоящего мужчины.

Напомним, измученная Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о своей страшной болезни: "Это ни с чем не сравнимо".

Как сообщала Politeka, беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."

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