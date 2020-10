View this post on Instagram

Пожалуй, это был самый короткий сезон «Танці з зірками» в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Ещё в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно 😅 Жалею только о том, что @olegg.vynnyk не успел показать все, на что способен! 💪🔥 Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду @tanci1plus1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца - это бесспорный успех! 🤩 Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания! ☺️❤️ @olegg.vynnyk , было круто! Спасибо тебе за этот сезон! 😎☺️