Екс-учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Олена Шоптенко зізналася, що більше не має наміру брати участь у проекті в якості танцівниці

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко 12 жовтня на своїй сторінці в Instagram написала, що участь у нинішньому проекті була найкоротшою в її житті.

"Мабуть, це був найкоротший сезон в моєму житті, хоча він обіцяв бути одним з найдовших. Ще на початку цього сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон в якості танцівниці і хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердила моє рішення", - розповіла Шоптенко.

За словами танцівниці, покинувши шоу, вона шкодує тільки про те, що її партнер по танцях співак Олег Винник за чотири ефіри не встиг показати все, на що був здатний.

У мережі бурхливо відреагували на заяву Шоптенка. Однак думки з цього приводу розділилися. Хтось пише, що дуже шкодує, що пара не повернеться на паркет і Шоптенко відмовляється далі танцювати в шоу, в той же час інші відзначають, що вона давно вже це переросла і повинна брати участь в проекті в ролі судді.

"Чекаємо вас в суддівському кріслі, не як запрошений суддя, а на постійній основі😍»," Оленочка, ви суперпрофі! Головне зараз для Вас відновити сили. Міцного здоров'я Вам і всій Вашій родині!!!", "Ваше місце в суддівському кріслі", " дуже шкода що так вийшло.. Ваші 4 танцю в моєму серці особливо перший..", "Пропало бажання дивитися далі шоу без вашого з Олегом участю.. 😢дуже сумно, але важливіше здоров'я!", "Даремно не повернулися! Виграли б!❤️», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в шостому випуску, за правилами проекту Олег Винник і Олена Шоптенко, які пропустили два випуски через Китайський вірус, були дискваліфіковані.

Але, учасникам проекту, глядачам, а також представникам українського шоу-бізу таке рішення здалося несправедливим.

Так, відразу ж в ефірі шу Ольга Фреймут заявила, що Олега Винника варто залишити в проекті, адже вірус, яким захворів артист, може наздогнати кожного.

"Будь ласка, форматники шоу, ми вас просимо, залиште Винника в проекті. Дайте йому шанс", - звернулася вона.

Інші учасники підтримали ведучу і разом з глядачами скандували: "Винник".

Пізніше в мережі з'явилося відеозвернення, яке записали зірки українського шоу-бізнесу. Alyona Alyona, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Горбунов і Катя Осадча, Позитив і Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Дмитро Зібров, Наталія Могилевська та інші бажають парі одужання і повернення на паркет.

Однак в результаті Олег Винник відмовився повертатися в проект.

Відзначимо, в мережі пишуть, що таке рішення гідне поваги.

Нагадаємо, змучена Шоптенко з " Танців з зірками "розповіла про свою страшну хворобу:"це ні з чим не можна порівняти".

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