Украинский хореограф и партнерша Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась своим опытом в борьбе с китайским вирусом

Несколько дней назад и Алена, и Олег получили позитивные тесты, а вскоре стало известно о том, что недуг не миновал и супруга артистки, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Шоптенко опубликовала фотографию с огромным медведем, на которой выглядит немного изможденной.

Девушка рассказала о том, что практически каждый год страдает от ОРВИ и гриппа, назвав себя «чемпионкой мира». Она призналась, что всегда старалась переносить болезни на ногах, однако COVID-19 подкосил ее в прямом смысле этого слова, и это «ни с чем не сравнимо».

Шоптенко не стала рассказывать о сильном кашле и неимоверной слабости, но отметила, что впервые в жизни столкнулась с потерей вкуса.

«Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни!», – написала она.

Хореограф поведала о пяти стадиях принятия этих симптомов, начиная с того, как перестала чувствовать запахи и практически не различала вкуса еды.

Но даже из такого негативного опыта она вынесла полезный урок.

«Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄», – написала Шоптенко и поинтересовалась у читателей, сталкивались ли они с подобным.

Поклонники звезды рассказывают о том, как они побороли болезнь, а также желают Алене поскорее вернуться на паркет.

«Выздоравливайте скорее. И ждём Вас на паркете. Без Вас даже не хочется танцы смотреть. Крепитесь», «Выздоравливайте скорее 💖💖💖💖💖», «Поправляйтесь скорее, мы вас любим💚», «Выздоравливайте❤️❤️❤️», «То же самое. Ем без энтузиазма. Но надо. День на 8-10 сделайте КТ. По себе сужу. По поводу КТ – пишите, если что, и выздоравливайте! Много пить. Контролировать тромбоциты», – пишут в комментариях.

Напомним, Олег Винник в обнимку с красавицей-блондинкой заставил женщин ревновать, кадры.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Танців з зірками" выдала секрет Винника, победа уже почти в руках.

Также Politeka писала, что роскошная блондинка из "Танців з зірками" ошеломила видом, расстегнув рубашку.