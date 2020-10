View this post on Instagram

Я чемпионка Мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах. Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо 😅 Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса 😬 Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни! И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния 😂 - «это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов»; - «да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!» - «вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус» 🙄 - «ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею» 😁 - «ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать. Давай сконцентрируемся на консистенции 😅 Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄 Кто ещё так болел? Поделитесь меню, пожалуйста 😂