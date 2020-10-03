Украинский хореограф и партнерша Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась своим опытом в борьбе с китайским вирусом

Несколько дней назад и Алена, и Олег получили позитивные тесты, а вскоре стало известно о том, что недуг не миновал и супруга артистки, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Шоптенко опубликовала фотографию с огромным медведем, на которой выглядит немного изможденной.

View this post on Instagram

Я чемпионка Мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах. Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо 😅 Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса 😬 Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни! И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния 😂 - «это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов»; - «да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!» - «вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус» 🙄 - «ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею» 😁 - «ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать. Давай сконцентрируемся на консистенции 😅 Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄 Кто ещё так болел? Поделитесь меню, пожалуйста 😂

A post shared by ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) on

Популярные статьи сейчас

Наташа Королева после измен Тарзана зажгла с юным дагестанцем: «Это было невероятно»

ПриватБанк ошарашил новым лимитом с 1 октября, какие деньги могут не принять: "На одного клиента не больше..."

Масштабный пожар охватил Харьковщину, фото: спасатели экстренно обратились к жителям

Ани Лорак в подвенечном платье растаяла в объятиях Лазарева: "Хорошо смотрятся"
Показать еще

Девушка рассказала о том, что практически каждый год страдает от ОРВИ и гриппа, назвав себя «чемпионкой мира». Она призналась, что всегда старалась переносить болезни на ногах, однако COVID-19 подкосил ее в прямом смысле этого слова, и это «ни с чем не сравнимо».

Шоптенко не стала рассказывать о сильном кашле и неимоверной слабости, но отметила, что впервые в жизни столкнулась с потерей вкуса.

«Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни!», – написала она.

Хореограф поведала о пяти стадиях принятия этих симптомов, начиная с того, как перестала чувствовать запахи и практически не различала вкуса еды. 

Но даже из такого негативного опыта она вынесла полезный урок.

«Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄», – написала Шоптенко и поинтересовалась у читателей, сталкивались ли они с подобным.

алена шоптенко

Поклонники звезды рассказывают о  том, как они побороли болезнь, а также желают Алене поскорее вернуться на паркет.

«Выздоравливайте скорее. И ждём Вас на паркете. Без Вас даже не хочется танцы смотреть. Крепитесь», «Выздоравливайте скорее 💖💖💖💖💖», «Поправляйтесь скорее, мы вас любим💚», «Выздоравливайте❤️❤️❤️», «То же самое. Ем без энтузиазма. Но надо. День на 8-10 сделайте КТ. По себе сужу. По поводу КТ – пишите, если что, и выздоравливайте! Много пить. Контролировать тромбоциты», – пишут в комментариях.

Напомним, Олег Винник в обнимку с красавицей-блондинкой заставил женщин ревновать, кадры.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Танців з зірками" выдала секрет Винника, победа уже почти в руках.

Также Politeka писала, что роскошная блондинка из "Танців з зірками" ошеломила видом, расстегнув рубашку.