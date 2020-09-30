Стало известно о новой беде, которая обрушилась на семью звезды шоу "Танці з зірками" Алены Шоптенко

Откровенное заявление в своем Instagram сделал ее муж Алексей Иванов, передает Politeka.net.

По его словам, он вслед за своей женой Аленой Шоптенко заразился китайским вирусом.

"Когда ПЦР жены показал положительный результат, я поматерился и самоизолировался. Через сутки, проснувшись утром, почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни – и я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено", – написал Алексей в своем личном микроблоге.

Бизнесмен решил не раскрывать симптомы своей болезни, но отметил, что не заметить их очень сложно. Иванов также порекомендовал поклонников заранее предусмотреть алгоритм своих действий при условии, если тест на китайский вирус окажется положительным.

"Буду честен. Вообще нет смысла задавать вопрос о симптомах. Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите...Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь", - продолжил муж Алены Шоптенко в Instagram.

Он также с юмором обратился к тем украинцам, которые продолжают утверждать, что эпидемия китайского вируса - "мировой заговор".

"Всех адептов теории заговора приглашаю в свои крепкие объятия. Готов подышать на каждого", - добавил Алексей Иванов в своем Instagram.

"Здоровья вам и быстрого восстановления организма, медитируйте", "Скорейшего выздоровления Вам и Алёне!", "Здоровья и терпения вашей семье!", "Выздоравливайте! Сил Вам!", "Здоровья Вам и Вашей жене!", "Обожаю, как ты пишешь! Выздоравливай!", - поддержали его фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая в браке с Алексеем Ивановым, заразилась китайским вирусом.

Ее партнер по танцам певец Олег Винник также заявил, что заболел китайским вирусом. Из-за болезни звездная пара не вышла на паркет в пятом эфире проекта.

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