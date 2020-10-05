Алена Шоптенко отреагировала на дисквалификацию ее с Олегом Винником пары из шоу «Танці з зірками»
Пара второй эфир подряд не вышла на паркет. Винник сказал, что ему уже лучше, но репетировать он еще не может, поскольку официально выйти из режима самоизоляции сможет только в следующий четверг. Шоптенко же по-прежнему тяжело переносит болезнь - с кашлем и температурой. Врачи не разрешают им танцевать.
Согласно правилам, после второго пропуска пару дисквалифицируют, что и было сделано во время шестого эфира.
Отметим, многим такое решение показалось несправедливым, ведь пара пропустила эфир не по своей воле. В Сети поднялась целая волна возмущения.
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Алена Шоптенко ситуацию прокомментировала очень лаконично.
«К сожалению», - написала она на своей странице в «Инстаграм».
Не выдержала и покинувшая шоу ранее хореограф Илона Гвоздева.
«Аленчик, зато теперь все победители прошлых сезонов сидят по домам и дали дорогу и шанс остальным ребятам победить. Теперь мы точно им не мешаем все. Ни ты, ни я, ни Женя Кот», - написала она.
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