Украинская травести-дива Монро рассмешила комичным случаем вместе с коллегами по шоу-бизнесу.

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фрагмент программы "Суперинтуиция", участницей которой когда-то стала, передает Politeka.net.

События в кадре вызывают недоумение, если посмотреть полный выпуск программы. Так певица Ольга Полякова в шутку легла грудью на тумбу с кнопкой, а Олег Винник схватил ее за шею и потряс со словами: "Да что ты делаешь". При этом резкая метаморфоза происходит на лице Монро: сначала она смеется с широко раскрытым ртом, а затем ее искажает гримаса ужаса от происходящего. Впрочем, вскоре ситуация устаканилась, и улыбка вернулась на лицо шоувумен.

"Ой 😆😅😂 Меня упрекнули в серьезности и депрессивности последних нескольких постов. Получите минутку взрослого юмора от моих фанов. Нам бы трио записать 😉 Все премии будут наши", - отметила Монро в описании.

Стоит отметить яркий образ, который травести-дива выбрала для программы: она надела вблестящее разноцветное платье и серебристую подвеску, а также сделала пышную кудрявую прическу. Пользователи социальной сети в комментариях выразили свое мнение об увиденном:

"Монро, вы слишком умны, начитаны, талантливы. А те, кто страдают комплексом неполноценности - их проблемы. Кому кажется - пусть крестяться 😁 Вы шикарная, я не перестаю Вами восхищаться 😇👍"; "Ой ржу 😂😂😂"; "Это шедевр!!!🔥🔥🔥😂😂😂"; "Что там происходит"; "Вот это смена эмоций👍🏻 😂".

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