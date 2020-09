View this post on Instagram

Ой 😆😅😂 Меня упрекнули в серьезности и депрессивности последних нескольких постов. Получите минутку взрослого юмора от моих фанов. @olegg.vynnyk @polyakovamusic @monritta Нам бы трио записать 😉 Все премии будут наши. Кстати, когда комерчески успешные звезды обратят внимание и задействуют в своем творчестве открытых представителей ЛГБТ, ситуация с принятием и дискриминацией существенно изменится. Всем мур 😺 и улыбайтесь чаще. #неугомоннаяМонро