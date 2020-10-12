Участница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя на радость фанатов

На фото Ульянова показала себя в белой юбке и пиджаке. Звезда стояла на природе и соблазнительно выгнулась, оставив волосы распущенными. В наряде было еще и довольно интересный разрез в зоне декольте. Фотография вышла очень интересной и даже немного соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте поднимем активность друг другу", - подписала фотографию звезда и предложила устроить помощь.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и писали комментарии:



"Мечта мужчин", "Огонь", "Зажигательная"

Сообщалось, что победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова восхитила роскошной фигурой, нарядившись в мини-юбку.

«На третий день отдыха животик уже не втягивался 😅 всем прекрасного вечера», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Ульянова позирует в дерзкой мини-юбке, эффектно поставив ногу. Дополняли образ знаменитости красивый макияж, туфли на каблуке и небольшая сумка.

Мы писали, что бывшая участница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова удивила новым осенним образом.

Напомним, девушка стала популярна сразу после шоу. Скандальный финал лишь добавил ей популярности и известности.

Напомним, похудевшая Даша из «Холостяка» огорошила новыми формами в экстра-мини

А еще Politeka писала, что Даша из "Холостяка" в дерзком платье дала полюбоваться декольте до пупа

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" не сдержала эмоций в беседе с экс-соперницей



