Учасниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе на радість фанатів

На фото Ульянова показала себе в білій спідниці і піджаку. Зірка стояла на природі і спокусливо вигнулася, залишивши волосся розпущеним. У вбранні було ще й досить цікавий розріз в зоні декольте. Фотографія вийшла дуже цікавою і навіть трохи спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте піднімемо активність один одному", - підписала фотографію зірка і запропонувала влаштувати допомогу.

Фанати поставили більше 22 тисяч лайків і писали коментарі:



"Мрія чоловіків", "Вогонь", "Запальна"

Повідомлялося, що переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова захопила розкішною фігурою, вбравшись в міні-спідницю.

«На третій день відпочинку животик вже не втягувався 😅 всім прекрасного вечора", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Ульянова позує в зухвалій міні-спідниці, ефектно поставивши ногу. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж, туфлі на підборах і невелика сумка.

Ми писали, що колишня учасниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова здивувала новим осіннім образом.

Нагадаємо, дівчина стала популярна відразу після шоу. Скандальний фінал лише додав їй популярності і популярності.

Нагадавши, схудла Даша з " Холостяка» приголомшила новими формами в екстра-міні

А ще Politeka писала, що Даша з "Холостяка" в зухвалій сукні дала помилуватися декольте до пупа

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" не стримала емоцій в бесіді з екс-суперницею



