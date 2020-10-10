Бывшая участница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова похвасталась похудевшей фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ловим последние летние деньки 😍 Сейчас в Турции самый кайф - бархатный сезон. Нет изнуряющей жары, но при этом очень тёпленько и комфортно, как в воде, так и на суше. Поэтому, кто спрашивал и хотел ещё отхватить кусок лета, обязательно езжайте», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует в экстра-мини, демонстрируя роскошную и похудевшую фигуру. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Худенькая такая», «похудела», «Сначала не узнал, подумал, что какая-то малолетка», «убирать фото грех. 😂 Кадр ваще ракета», «тоненькая, как березка», - пишут они.

До этого мы писали, что экс-участница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова удивила дерзким образом и объявила о конкурсе

Так, на фотографии, которую разместила Даша, на красотке ярко-красное короткое платье с глубоким декольте и черный корсет. Нарад Ульяновой не скрывает, а лишь подчеркивает упругие формы знаменитости. Фанаты и почитатели ее таланта могут вдоволь насладиться ее высокой грудью и стройными ногами.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".