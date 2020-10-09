Бывшая участница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова удивила дерзким образом и объявила о конкурсе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на фотографии, которую разместила Даша, на красотке ярко-красное короткое платье с глубоким декольте и черный корсет. Нарад Ульяновой не скрывает, а лишь подчеркивает упругие формы знаменитости. Фанаты и почитатели ее таланта могут вдоволь насладиться ее высокой грудью и стройными ногами.

"Конкурс 😻 Давайте немного поиграем. Цель - угадать, где я. Кто первый справится с задачей, получит от меня подарки 🎁

Наконец-то отдых, я прилетала в удивительное, красивое место 😉 И хочу, чтоб вы сказали, куда именно?

‼️Нужно написать страну и город ‼️ Но! Если кто-то угадает и название отеля (он один из популярных в данном регионе, то первенство отдам этому человеку).

Пишите ваши варианты в комментариях. Всем удачи ♥️", – подписала Ульянова снимок.

Поклонники очень активно включились в конкурс, предлагая множество вариантов: от Египта до Испании. Попутно они засыпали девушку заслуженными комплиментами.

"Єгипет, Риксос отель Доминикана Кармен Турция Дубай?Ты просто такая идеальная 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ТурцияКемер Турцыя Испания?Одесса, Украина, Немо хотел Одесса 😂😂😂❤️❤️Україна Київ Кипр 4 seasonsРиксос АОЭ Веранда на Днепре, Киев , Украина 😂😂😍 Єгипет,отель «Rixos Sharm El Sheikh”Фото просто. 🔥🔥🔥", – написали фанаты.

Ранее мы писали, что победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова поразила восхитительными формами в "прозрачном" боди.

"Даша, расскажи, как ты похудела?". Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ульянова решила показать, как именно она похудела. Результат произвел эффект бомбы среди ее поклонников.

До этого мы писали, что победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".