Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала необычный шпагат на машинах

Последняя победительница «Холостяка» Даша Ульянова продолжает будоражить публику своими выходками на отдыхе. Стройная гимнастка не скрывает, что ей нравится показывать шпагат в самых неожиданных местах. Именно поэтому своеобразной фишкой спортсменки стали фото в Инстаграм с демонстрацией шпагата.

Даша уже отличалась растяжкой, показывая ту на скамейке, у стены, у бассейна или на яхте. Также Ульянова продемонстрировала воздушный шпагат у фонтана и на природе. Именно поэтому Дашу называют второй Волочковой, которая получила скандальную славу за неуместные выходки в публичных местах.

Ульянова же на новом фото в стиле Жана-Клода Ван Дамма растянулась в шпагате на машине и снова дерзко напомнила о себе:

«Это фото заслуживает ленты второй раз 😅🤪» - пишет гимнастка.

Вот как реагируют в сети:

«Жан Клод Ван Даша👍😂🔥; Дааааша, на твои шпагаты можно смотреть вечность ,еще немного и бегу на стрейчинг сама уже; Бедный Макс , слюней наверно удавился 😂; Максу чисто все равно, детка,у него в триста раз лучше девушка,а Даше больше нечего показать, ток шпагат, а лицо такое же как и у всех, особенного в ней 0; Может уже хватит шпагата; Волочкова номер два?; Как всегда шикарная 🔥😘😘; Класна 💕💕как сказала би Макс 😉АГОНЬ😉; А кто машины полировать будет от царапин?😀😀; Волнует один вопрос 😂 как ты слазила?))); Вандам отдыхает!».

До этого Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой. У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

«Опоздать на самолёт? Умеем, практикуем. Ох уж эти киевские пробки. Но в любой непонятной ситуации - самое главное не паниковать, взять себя в руки и спокойно решить ситуацию», - рассказала Ульянова, отметив, что таки добралась до Одессы и теперь отдыхает в своем любимом отеле.

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