Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова насмешила сеть необычным видео

Даша прославилась после финала шоу «Холостяк». Девушка не только стала победительницей проекта, но еще и бросила избранника после шоу из-за его измены во время съемок. Вокруг данной истории фанаты продолжают распространять сплетни, интересоваться жизнью девушки и расспрашивать ее о личной жизни.

Сама гимнастка мало говорит о своих новых отношениях, но с легкостью публикует ранние кадры, отснятые еще на проекте «Холостяк». Недавно Ульянова решила поделиться небольшим роликом, показав тем самым и свою главную соперницу – Дану Оханскую.

«Моё лицо , когда все идёт не по плану 😂 Признавайтесь, у кого так же ?😅,» - шутливо написала Даша.

Вот как реагируют фанаты Ульяновой:

«Все такие актрисы , Даша одна настоящая 😻; Блин, как смешно, Даша введи рубрику - вайны на основе Холостяка 😂😂; Я орала, когда смотрела этого холостяка. Эти твои подкаты глаз, вздохи 😂просто огонь 🔥; У меня каждый день такое лицо 😂; Дашка, ты лучшая😂❤️; Круче всего было выражение лица,когда принесли костюм котика 😂😂😂😆; Лицо??? Да ну нафиг...; Дашуль, просто твоя мимика божественная 😂👌🏻❤️; Захотелось пересмотреть сезон😂».

Последняя победительница «Холостяка» Даша Ульянова продолжает будоражить публику своими выходками на отдыхе. Стройная гимнастка не скрывает, что ей нравится показывать шпагат в самых неожиданных местах. Именно поэтому своеобразной фишкой спортсменки стали фото в Инстаграм с демонстрацией шпагата.

Даша уже отличалась растяжкой, показывая ту на скамейке, у стены, у бассейна или на яхте. Также Ульянова продемонстрировала воздушный шпагат у фонтана и на природе. Именно поэтому Дашу называют второй Волочковой, которая получила скандальную славу за неуместные выходки в публичных местах.

Ульянова же на новом фото в стиле Жана-Клода Ван Дамма растянулась в шпагате на машине и снова дерзко напомнила о себе:

«Это фото заслуживает ленты второй раз 😅🤪» - пишет гимнастка.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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