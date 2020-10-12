Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила прозрачным нарядом, в котором вышла в свет

Балерина часто попадает в центр скандалов из-за внешнего вида. Анастасия постоянно оголяется на публику и показывает шпагат в самых неожиданных местах, не боясь осуждения. При этом балерина на публичных мероприятиях часто появляется в прозрачных, открытых и выбранных не по сезону образах.

К примеру, недавно в сети появилось фото, сделанное во время одного мероприятия, на котором Волочкова засветилась в прозрачном платье, розшитым камнями. Вместе с дизайнером наряда, Анастасия выглядела тучно, заметно постаревшей и, как отмечают в сети, даже вульгарно.

«Моя Клиентка получала премию, где было огромное количество звёзд. Я с огромным уважением отношусь к талантливым людям и хочу показать наряд блистательной Анастасии Волочковой, который вызвал некий резонанс. У Насти великолепная, подтянутая фигура. А вот платье прозрачное и количество страз недостаточное, чтобы деликатно прикрыть все части тела и подчеркнуть красоту линий,» - пишет дизайнер под фото.

В сети высказались по поводу увиденного достаточно резко:

«Безвкусица, как и все, что она носит; Её фигура совсем не великолепна. А одежда показывает её саму; Лучше подскажите её удачные выходы в свет. У неё что ни выход - как будто цыган ограбила; Это платье будет красиво смотреться на молодой девице,но никак не на этой побитой молью,пожилой пу*ане!🤦🏻‍♀️; У Волочковой нет ни талии, ни пятой точки-столб!; А зачем ей платье????она ж вечно раздетая; Талии нет совсем, плечи как у пловчихи, она когда втягивает живот, чтобы показать свою худобу, ещё и огромные груди вылезают, ноги короткие; выглядит всегда как передавая доярка на празднике села🤣🤣🤣; А какой ухоженной была раньше Настя....эхххх🙄😏😏».

До этого мы писали, что балерина в последнее время все чаще показывает, как развлекается с тайным любовником по вечерам на отдыхе или же дома в необычном виде и дерзко выставляя себя на показ без одежды. В этот раз Волочкова показала, как веселится вечером с неизвестным мужчиной.

Тот играл на пианино некий свадебный марш, пока сама балерина растянулась в необычной позе в шпагате и сделала это на… кресле. Именно эта выходка поразила сеть неуместностью и откровенностью.

На анти-фанатских страница в Инстаграм пользователи устроили целые обсуждения.

«Начинаем утро с Настей Волочковой🌟 Вы обычно как музыку слушаете? А вот Настенька - растопырившись в шпагате🥴 За роялем - маэстро мифический Любимый😍, как обычно в капюшоне на все лицо. Играет поразительно, буквально одним пальцем👇🏻, а звуки извлекает, как если бы всеми десятью пользовался😜» - шутливо сказано на странице группы.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."