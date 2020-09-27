Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о премьере
На фото Волочкова показалась в красных прозрачных штанах и черном топике. Анастасия в прыжке показала шпагат, а руки расставила в стороны. Звезда решила не изобретать велосипед, чтобы снова привлечь к себе внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вашему вниманию будет представлен балет "Баядерка" из моего архива со мной в главной партии Никии. Это самый любимый балет из всего моего репертуара, который включает в себя более 30-ти исполненных мною партий", - написала под фото Волочкова.
"Для этого я рождена", - дополнила свой пост Анастасия.
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Фанаты поставили всего 549 лайков под фото и не писали комментарии, ведь балерина ненавидит критику, поэтому закрыла комментарии, но так и хочется написать: "Собирайте обратно"
Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила домашний вечер вместе с новыми знакомыми.
В этот раз Волочкова решила рассказать о своих новых знакомых, которые привели в порядок ее пушистого домашнего питомца Лаки. Так, специально для того, чтобы похвастаться своим питомцем, Анастасия приоделась к приему гостей, которые пришли.
Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье
А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях
Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик