Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о премьере

На фото Волочкова показалась в красных прозрачных штанах и черном топике. Анастасия в прыжке показала шпагат, а руки расставила в стороны. Звезда решила не изобретать велосипед, чтобы снова привлечь к себе внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вашему вниманию будет представлен балет "Баядерка" из моего архива со мной в главной партии Никии. Это самый любимый балет из всего моего репертуара, который включает в себя более 30-ти исполненных мною партий", - написала под фото Волочкова.



"Для этого я рождена", - дополнила свой пост Анастасия.

Фанаты поставили всего 549 лайков под фото и не писали комментарии, ведь балерина ненавидит критику, поэтому закрыла комментарии, но так и хочется написать: "Собирайте обратно"

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила домашний вечер вместе с новыми знакомыми.

В этот раз Волочкова решила рассказать о своих новых знакомых, которые привели в порядок ее пушистого домашнего питомца Лаки. Так, специально для того, чтобы похвастаться своим питомцем, Анастасия приоделась к приему гостей, которые пришли.

Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье

А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях

Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик



