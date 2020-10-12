Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила прозорим вбранням, в якому вийшла в світ

Балерина часто потрапляє в центр скандалів через зовнішній вигляд. Анастасія постійно оголюється на публіку і показує шпагат в найнесподіваніших місцях, не боячись осуду. При цьому балерина на публічних заходах часто з'являється в прозорих, відкритих і обраних не по сезону образах.

Наприклад, нещодавно в мережі з'явилося фото, зроблене під час одного заходу, на якому Волочкова засвітилася в прозорій сукні, розшитим камінням. Разом з дизайнером вбрання, Анастасія виглядала огрядно, помітно постарілою і, як відзначають в мережі, навіть вульгарно.

"Моя клієнтка отримувала премію, де була величезна кількість зірок. Я з величезною повагою ставлюся до талановитих людей і хочу показати наряд блискучої Анастасії Волочкової, який викликав якийсь резонанс. У Насті чудова, підтягнута фігура. А ось сукня прозора і кількість страз недостатня, щоб делікатно прикрити всі частини тіла і підкреслити красу ліній,» - пише дизайнер під фото.

У мережі висловилися з приводу побаченого досить різко:

"Несмак, як і все, що вона носить; її фігура зовсім не чудова. А одяг показує її саму; краще підкажіть її вдалі виходи в світ. У неї що не вихід - як ніби циган пограбувала; це плаття буде красиво виглядати на молодій дівчині,але ніяк не на цій побитої міллю, літній пу*ані!🤦 🏻 ♀ ️ ; У Волочкової немає ні талії, ні п'ятої точки-стовп!; А навіщо їй плаття????вона ж вічно роздягнена; талії немає зовсім, плечі як у плавчихи, вона коли втягує живіт, щоб показати свою худорлявість, ще й величезні груди вилазять, ноги короткі; виглядає завжди як передаючи Доярка на святі села🤣 🤣 🤣; а якою доглянутою була раніше Настя....эхххх🙄😏😏».

До цього ми писали, що балерина останнім часом все частіше показує, як розважається з таємним коханцем вечорами на відпочинку або ж вдома в незвичайному вигляді і зухвало виставляючи себе на показ без одягу. Цього разу Волочкова показала, як веселиться ввечері з невідомим чоловіком.

Той грав на піаніно якийсь Весільний марш, поки сама балерина розтягнулася в незвичайній позі в шпагаті і зробила це на... кріслі. Саме ця витівка вразила мережу недоречністю і відвертістю.

На анти-фанатських сторінка в Instagram користувачі влаштували цілі обговорення.

"Починаємо Ранок з Настею Волочковою🌟 ви зазвичай як музику слухаєте? А ось Настуся-розчепірившись в шпагаті🥴 за роялем-маестро міфічний улюблений😍, як зазвичай в капюшоні на все обличчя. Грає разюче, буквально одним пальцем👇 🏻, а Звуки витягує, як якщо б усіма десятьма користувався 😜 " - жартівливо сказано на сторінці групи.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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