Известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, чем решила заниматься по возвращению из отпуска 

Вернувшись из Турции, балерина принялась восстанавливать фигуру в спротзале, а также заявила, что намерена удивить пользователей сети своей новой работой. 

Как выяснилось, Волочкова решила посетить Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша), заняв там свое место показательного тренера на некоторое время и подав пример другим. 

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Порепетировать с настоящими профессионалами-для меня всегда большая ответственность.🐣🙏 И поучиться у них неведомым для меня ранее приемам. Так интересно осваивать азы циркового искусства!🙏🎭🩰 Студенты Циркового Училища @gutsei.ru приняли меня так тепло, что я почувствовала себя частью их творческой семьи.🙏 И ведь это такое доверие с их стороны!🙏 Мы подружились.😊 И готовим совместный проект!🩰🎭😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #цирк

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Уже там Анастасия провела небольшую творческую встречу с студентами, где поделилась своим опытом, а детям удалось выступить со своими номерами после долгого перерыва, связанного с карантином. Как и всегда, поведение Анастасии было неоднозначным.

Стараясь выглядеть лучше других, она оказалась под цирковым потолком с разведенными ногами в воздушном шпагате. Посоревновавшись с молодыми гимнастками, Волочкова снова отличилась.

«Порепетировать с настоящими профессионалами-для меня всегда большая ответственность.🐣🙏 И поучиться у них неведомым для меня ранее приемам. Так интересно осваивать азы циркового искусства!🙏🎭🩰 Студенты Циркового Училища @gutsei.ru приняли меня так тепло, что я почувствовала себя частью их творческой семьи.🙏 И ведь это такое доверие с их стороны!🙏 Мы подружились.😊 И готовим совместный проект!🩰🎭😉», - написала Волочкова.

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Мой день сегодня прошёл очень ярко! В @gutsei.ru Государственном Цирковом Училище.😊🎭🦢🩰 Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми.😊 Это очень талантливые ребята! И педагогам я выразила восхищение!🙏 Спасибо всем за тёплый приём! И директору Михаилу за внимание. 😊 Невероятные светлые эмоции.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр

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Ранее мы писали, что Волочкова решила «нарядиться» в балахон и попотеть на камеру.

«Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале. Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться», - говорится в сообщении.

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Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале.🩰 Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться. Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate

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При этом Волочкова успела похвастаться, что на отдыхе якобы «из формы не выходила».

«Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой», - говорится в тексте сообщения.

Напомним, закутанная и потная Волочкова снова взялась за балетный станок, видео мучений.

Как сообщала Politeka, ошалевшая Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Также Politeka писала, что пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза