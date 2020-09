View this post on Instagram

Порепетировать с настоящими профессионалами-для меня всегда большая ответственность.🐣🙏 И поучиться у них неведомым для меня ранее приемам. Так интересно осваивать азы циркового искусства!🙏🎭🩰 Студенты Циркового Училища @gutsei.ru приняли меня так тепло, что я почувствовала себя частью их творческой семьи.🙏 И ведь это такое доверие с их стороны!🙏 Мы подружились.😊 И готовим совместный проект!🩰🎭😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #цирк