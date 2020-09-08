Известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, чем решила заниматься по возвращению из отпуска

Вернувшись из Турции, балерина принялась восстанавливать фигуру в спротзале, а также заявила, что намерена удивить пользователей сети своей новой работой.

Как выяснилось, Волочкова решила посетить Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша), заняв там свое место показательного тренера на некоторое время и подав пример другим.

Уже там Анастасия провела небольшую творческую встречу с студентами, где поделилась своим опытом, а детям удалось выступить со своими номерами после долгого перерыва, связанного с карантином. Как и всегда, поведение Анастасии было неоднозначным.

Стараясь выглядеть лучше других, она оказалась под цирковым потолком с разведенными ногами в воздушном шпагате. Посоревновавшись с молодыми гимнастками, Волочкова снова отличилась.

«Порепетировать с настоящими профессионалами-для меня всегда большая ответственность.🐣🙏 И поучиться у них неведомым для меня ранее приемам. Так интересно осваивать азы циркового искусства!🙏🎭🩰 Студенты Циркового Училища @gutsei.ru приняли меня так тепло, что я почувствовала себя частью их творческой семьи.🙏 И ведь это такое доверие с их стороны!🙏 Мы подружились.😊 И готовим совместный проект!🩰🎭😉», - написала Волочкова.

Ранее мы писали, что Волочкова решила «нарядиться» в балахон и попотеть на камеру.

«Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале. Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться», - говорится в сообщении.

При этом Волочкова успела похвастаться, что на отдыхе якобы «из формы не выходила».

«Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой», - говорится в тексте сообщения.

Напомним, закутанная и потная Волочкова снова взялась за балетный станок, видео мучений.

Как сообщала Politeka, ошалевшая Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Также Politeka писала, что пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза