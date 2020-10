Украинский рэпер Потап, муж певицы Насти Каменских, порадовал поклонников свежим фото

Как передает Politeka.net, 39-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новый снимок, на котором предстал вместе с другом в автомобиле.

Судя по геометке и рельефам за окном машины, Потап находится в Дубае, сердце Объединенных Арабских Эмиратов.

Счастливый рэпер удивил простым образом в панамке и белой футболке с принтом, сделав жест пальцами "мир".

"Мы конечно сфоткаемся с Rarri & Lambo, в Gucci & Prada, но на этом снимке правда! Александр открыл мне different Dubai, мы архитекторы счастья такие))) you nail it !!! Mate!! @alxmanko keep it going! #городок 😎😎", - подписал фото артист.

За несклько часов более 9 тысяч пользователей оценили пост сердечками, а некоторые успели прокомментировать словами "вау" и "класс".

Ранее мы сообщали, лысый Потап избавился от головного убора и сделал несколько ярких селфи, гуляя по роскошному Дубаю. На одном из фото он продемонстрировал бицепсы, поставив руку в соответствующее положение.

«Ого, Алеша, а вы во время пробежки ещё и подкачались», «Потап лучший!», «Ухуууууу👍👍👍🤗🤗🤗в родных Дубаях))), все с завтрашнего дня я буду на всех пробежках jumeirah, чтоб сделать селфи 🤳 и сказать, какие вы клёвые ☺️☺️до встречи», – прокомментировали фанаты.

Также мы писали, что Потап позабавил публику фото с известным ведущим Алексеем Дурневым. Рэпер держал в руках нож, а его товарищ хот-дог.

"Люблю этого пафосного засранца, закусенец мне в хот-дог 🌭 @aleksey_durnev", - подписал кадр певец.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.