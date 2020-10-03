Ведущая популярного шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая показала, как отдохнула с Настей Каменских и ее мужем Потапом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила совместные фото с яркой вечеринки, которую устроили по случаю окончания лета. Дизайн оформили в солнечно-желтом стиле, и гости оделись соответствующе.

Так на одном из снимков Екатерина Осадчая в желтом кардигане позирует рядом с Настей Каменских в толстовке более светлого оттенка. Ведущая также разместила в микроблоге групповое фото, на котором запечатлены также ее звездный супруг Юрий Горбунов и рэпер Потап. Последний надел баскетбольную майку, а на лысую голову намотал желтую ленту.

"Ярко провожали лето 👯‍♀️", - подписала Екатерина Осадчая.

Пользователи соцсети оценили вечеринку в комментариях:

"Цвет солнца, счастья и удовольствия!!!!❤️❤️❤️ 🔥🔥🔥 Любви Вам и Нам"; "мои любимые ребята вместе, заглядение💯🙌❤️"; "Солнечные яркие люди! На позитиве, молодцы!"; "яркие и солнечные красотки🔥🔥".

Ранее Катя Осадчая поделилась редким фото своего 18-летнего сына Ильи, которого старается не показывать широкой общественности. Ведущая призналась, что юноша сам попросил не выкладывать совместные снимки, однако разрешил сделать кадр со спины по случаю своего дня рождения. Осадчая рассказала, что очень гордится своим наследником.

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