Дубай даже во время пандемии открыт для туристов

Знаменитый украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный публике как Потап, похвастался отдыхом в Дубае

На своей странице в социальной сети Инстаграм 39-летний артист опубликовал пару снимков с утренней пробежки, передает Politeka.net.

На первом фото он в белой футболке с рисунком смотрит в камеру, делая селфи на фоне сооружения в восточном стиле.

На втором снимке Потам демонстрирует накачанный бицепс.

«До пробежки и после», – подписал кадры Алексей.

Один ли Потап полетел на отдых или с женой, непонятно, поскольку на странице Насти Каменских снимков из Дубая пока нет, а на страничке Алексея на фото он позирует в гордом одиночестве.

В комментариях поклонники традиционно восторгаются звездой:

«Ого, Алеша, а вы во время пробежки ещё и подкачались», «Потап лучший!», «Ухуууууу👍👍👍🤗🤗🤗в родных Дубаях))), все с завтрашнего дня я буду на всех пробежках jumeirah, чтоб сделать селфи 🤳 и сказать, какие вы клёвые ☺️☺️до встречи», – пишут фанаты.

Ранее мы рассказывали о том, что Потап поделился фото, на котором позировал на фоне спортивной площадки и демонстрировал свой внушительный бицепс. Футболка у Потапа была мокрая, из чего можно сделать вывод, что он только что закончил заниматься спортом.

«На Треньке, У Зубного, С Малым)))», – подписал этот и другие снимки шоумен.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.