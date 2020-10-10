Знаменитый украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный публике как Потап, похвастался отдыхом в Дубае
На своей странице в социальной сети Инстаграм 39-летний артист опубликовал пару снимков с утренней пробежки, передает Politeka.net.
На первом фото он в белой футболке с рисунком смотрит в камеру, делая селфи на фоне сооружения в восточном стиле.
На втором снимке Потам демонстрирует накачанный бицепс.
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«До пробежки и после», – подписал кадры Алексей.
Один ли Потап полетел на отдых или с женой, непонятно, поскольку на странице Насти Каменских снимков из Дубая пока нет, а на страничке Алексея на фото он позирует в гордом одиночестве.
В комментариях поклонники традиционно восторгаются звездой:
«Ого, Алеша, а вы во время пробежки ещё и подкачались», «Потап лучший!», «Ухуууууу👍👍👍🤗🤗🤗в родных Дубаях))), все с завтрашнего дня я буду на всех пробежках jumeirah, чтоб сделать селфи 🤳 и сказать, какие вы клёвые ☺️☺️до встречи», – пишут фанаты.
Ранее мы рассказывали о том, что Потап поделился фото, на котором позировал на фоне спортивной площадки и демонстрировал свой внушительный бицепс. Футболка у Потапа была мокрая, из чего можно сделать вывод, что он только что закончил заниматься спортом.
«На Треньке, У Зубного, С Малым)))», – подписал этот и другие снимки шоумен.
Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.
А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.