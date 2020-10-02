33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась жарким отдыхом, распахнув платье на улице

Настя долгое время находилась с мужем на отдыхе, где каждый день показывала, как хорошо проводит время, наслаждается теплой погодой и удивляет фигурой. И в этот раз Каменских превзошла себя – кокетливо распахнув стильное платье черного цвета, певица показала не только загорелое тело, но еще и белье.

Настя позировала в трендовом платье с вшитым ремешком-шнурком на талии и решила распахнуть наряд фактически полностью, посветив при этом черным бельем без принтов.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad 🖤Знаете, откуда эти строчки? И напишите, какая вы - нежная chica hermosa 🌹 Или все же таинственная pantera negra? Мой ответ - в песне 😘», - интригующе написала Настя.

Вот как реагируют фанаты на пикантное фото Каменских с подписью с цитатой из новой песни:

«Ты очень красивая!!; Как же повезло Потапчику😍🤑👏; Такая красивая 💓; В чем секрет хорошей Жены?); Pelicula 😍; Ношки супер я просто горю; Вау . Супер . Огонь 🔥🔥🔥; Pantera negra 🐆🖤; Правый глазик нужно пожалеть. Возможно поцеловать!; Ты просто богиня !!!! Настюха )); Волшебная❤️».

Мы также писали, что сейчас певица находится на отдыхе с супругом, поэтому в ее профиле много ярких кадров из отпуска и рассказов о хорошо проведенном времени. В то же время фанаты публикуют в социальной сети Инстаграм новые фото и видео знаменитостей, которые были сделаны на ранних концертах звезды.

Как известно, после похудения Каменских кардинально сменила имидж и теперь появляется на сцене в полупрозрачных и дерзких нарядах без какого-либо смущения. Настя не скрывает тело и вовсю демонстрирует его. Однако, фанаты в этот раз не оценили пост, удивившись не только фигуре звезды, которая показалась им снова располневшей, но еще и ее выступлению.

Вот как реагируют фанаты в целом:

«Полный дебилизм..зачем такое показывать...; Жесть какая-то, вообще не как у Ким фигура, перепела; ☘️ Ну капец ! И голос и сама и .....всё .....🙄😢🙄🙄; Бред...🙄; Бывшая любимая песня моей бывшей жены👍👍; 👏Душевная; Дуэт прикольный))Настя-красотка); Пипец, какая "глубокая" песня...🤦впрочем, в стиле современного шлака.; Жуть🤔; Настенька, а куду делась худоба, ты худая, как в инсте у тебя... 😃; Песня ни о чем».

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